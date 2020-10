Modric desvela por qué no fichó por el Chelsea

Luka Modric fichó por el Real Madrid en 2012. Sin embargo, un año antes pudo poner rumbo del Tottenham al Chelsea. El club liderado por Abramovich quería incorporarle a su plantilla y llegó a tener un encuentro con el jugador croata. Pese a la insistencia, el propio centrocampista fue consciente de que esa operación nunca se llevaría a cabo.

La actual estrella del Real Madrid, en una entrevista para FourFourTwo, ha revelado cómo se produjeron las negociaciones entre el Chelsea y los Spurs en 2011. Unas conversaciones que Modric tenía claro que no iban a llegar a buen puerto. "Para ser honesto, no tenía grandes expectativas", ha asegurado. "Siempre fue muy difícil que el Tottenham me vendiera al Chelsea, especialmente porque son equipos rivales de la misma ciudad".

El hecho de conocer que existía un interés "fue bueno" porque demostraba que a Modric le "iba bien". Pero no acabó ocurriendo "simplemente porque el Tottenham no quería". Pese a ello, el centrocampista llegó a coincidir con Abramovich. El croata se fue hasta el sur de Francia, a la lujosa costa. Y allí, el magnate ruso habló con Modric a bordo de su lujoso yate. Un barco "enorme", según Luka, en el que pudo comprobar que Abramovich era "una persona muy amable".

"Lo conocí allí por primera vez y hablamos un poco, pero eso fue todo", ha explicado Luka Modric. Si el yate de Abramovich era "increíble", las capacidades negociadoras de Levy, máximo responsable del Tottenham, también. "Es un negociador muy duro y desde ese punto de vista es muy bueno para el club", ha espetado Modric.

El croata ha lanzado numerosos halagos hacia el presidente del club inglés, al que atribuye haber hecho "muchas cosas buenas para el club", que ha "progresado mucho bajo su mando y siempre cuida de sus intereses". A pesar de que como jugador "a veces" no entiendes la actitudes de los dirigentes porque "tienes algo en mente" como irte del club, Levy "siempre cuidaba los mejores intereses del Tottenham".

"Ese es el lado fuerte de Daniel y necesita seguir siendo así, porque el club es lo más importante". El Tottenham, con Modric en sus filas, estuvo cerca de ganar la Copa de la Liga, "pero es difícil en Inglaterra" porque ganar las cosas allí "no es fácil" debido a que "hay muchos equipos grandes con grandes jugadores".

Su futuro en Madrid

El croata acaba contrato a final de temporada y su futuro sigue siendo una incógnita. Modric ha asegurado que quiere continuar en el Real Madrid siempre que se le den minutos y relevancia en el juego. No quiere quedarse en el banquillo y desaprovechar una temporada en su etapa final como profesional. Se ha ganado renovar y será una conversación que llegará en los próximos meses entre ambas partes.

Por el momento, Modric es uno de los titulares habituales de Zidane y su sucesor, Dani Ceballos, continúa cedido en el Arsenal para no bajar el nivel y seguir curtiéndose en la élite deportiva.

