Koeman: "No espero a un Real Madrid vulnerable"

Ronald Koeman ha hablado en rueda de prensa de lo que será el próximo Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid, el primer duelo que medirá a los dos grandes del fútbol español esta temporada. El técnico holandés atendió a los medios de comunicación de forma telemática para repasar la actualidad de su equipo.

El conjunto azulgrana no llega al partido en un gran momento de forma a pesar de que la victoria en Champions frente al Ferencvaros les da cierta moral. Sin embargo, su situación en Liga es menos positiva y por ello los de Koeman llegan con la necesidad de sacar los tres puntos, a pesar de que en frente tendrán al rival más duro posible.

Por su parte, los de Zidane llegan heridos tras los tropiezos ante el Cádiz y el Shakhtar, por lo que serán aun más peligrosos si cabe en un choque en el que no hay favoritos. El conjunto azulgrana intentará evitar los problemas extradeportivos para intentar afrontar el partido con garantías, mientras que Koeman estudia ya su posible once con incógnitas como la del francés Antoine Griezmann o la del recuperado Jordi Alba.

Un Clásico sin público

"No tener a nadie para intentar crear el ambiente para el equipo local es extraño. Tenemos que acostumbrarnos y a ver si pronto podemos tener este ambiente, especialmente en estos partidos contra el Madrid. En estos partidos, es casi un jugador más en el campo".

Las dinámicas de los dos equipos

"Los dos equipos tienen mucha presión antes de este partido, no depende de los últimos resultados ni para el Madrid ni para nosotros. Ellos no han estado a su nivel en los últimos dos partidos, especialmente en casa. Pero eso no quiere decir que vengan con la moral baja, son muy experimentados. Ellos saben mejor que nadie que toca ganar el partido. No creo que les influyan los últimos partidos".

La presencia de Griezmann

"Griezmann es un jugador que tiene opciones de jugar. No es bueno discutir su función para cada partido. Queremos que todos estén al mejor nivel posible. Ahora tenemos que planificar el partido de mañana y preparamos cosas tácticas, eligiendo los jugadores para mañana".

Su primer Clásico como entrenador

"Ojalá que duerma tranquilo. Es diferente. Lo mejor es estar en el campo, pero no se puede, por eso hay que estar cerca y lo mejor es de entrenador. Es un partido diferente, con presión, pero llevo muchos años en esto. El feeling es jugar un buen partido, adaptarse a la presión y sí, dormir tranquilamente".

El dardo de Piqué a la directiva

"Gerard lleva muchos años aquí, yo solo unos meses. Tiene su opinión y la respeto. Es una persona lista, sabe perfectamente que si hace una entrevista de este tipo mañana tiene un partido en el que va a jugar bien. Tiene más experiencia aquí que yo. Si él está centrado y metido en El Clásico, no hay problema".

Un Madrid fuerte

"Como cualquier equipo, cuando comete errores quieren mejorar. No hay falta de motivación ni para ellos ni para nosotros para mañana. Todos los jugadores tienen mucha experiencia. No espero a un Madrid vulnerable".

Qué Madrid espera

"Nos tenemos que preparar nosotros mismos. Ellos tienen calidad con el balón. A veces contra el FC Barcelona han jugado con un 4-4-2 y no 4-3-3, que es su sistema preferido. No dejarán los mismos espacios como contra el Cádiz o el Shakhtar. Espero un Madrid más compacto. También influye si Ramos va a estar, es uno de los mejores centrales y seguro que influye".

La recuperación de Jordi Alba

"La última palabra la tiene el jugador porque sabe si está condiciones para jugar. Tengo que hablar también con los médicos y ver qué tal ha ido el entrenamiento de esta mañana. Si todo ha ido bien, tiene muchas posibilidades de jugar mañana".

El papel de los jóvenes

"Lo más importante es el rendimiento de cada jugador. No veo un equipo solo de tener gente experimentada. Los jóvenes ganan experiencia jugando partidos. Entonces solo miro lo mejor para mañana, para ver cómo jugar, cómo presionar, solo lo mejor para mañana, no los años de un jugador".

La ambición del equipo

"No tengo ninguna queja. Mis jugadores han demostrado siempre ambición y hambre. Es un partido en casa y venimos de una derrota ante el Getafe, por eso tenemos que dar un paso adelante para demostrar que estamos en el buen camino".

Los detalles del Clásico

"Es un partido igualado. No depende la situación en la que llegan los equipos. Dos conjuntos con mucha calidad y experiencia. Solo la falta de público le da un toque extraño. Es un partido que se decide en detalles, en cómo tienes el balón, en la presión, es ahí donde tenemos que ganarles a ellos".

Mucho tiempo sin jugar contra el Madrid

"No he cambiado mucho. Lo único diferente es que no hay público, esto es lo peor para un Barça - Real Madrid. Siguen siendo dos equipos grandes que pelean por los títulos. Si uno de los dos no lo hace salen críticas y se habla de sus entrenadores. Es un partido que se decide en el campo".

La confianza del equipo

"La confianza se demuestra ganando partidos. Los jugadores lo demuestran cada día con su trabajo, adaptándose a un sistema diferente. Si ganas, es más fácil para todos. Nos concentramos partido a partido, el calendario de los grandes es apretado. Hay que tener motivación y jugar los partidos con tranquilidad".

El tema de la rebaja salarial

"No me preocupa eso. Si yo veo en los entrenamientos o en los partidos que falta algo, voy directo a ellos y lo digo. Como todos los clubes grandes, hemos perdido dinero por la Covid. Yo entiendo la postura del club y también la de los jugadores, por lo que tienen que hablar entre ellos. Yo mando en los entrenamientos y en los partidos, y tengo que ganar partidos. Pero a un lado está tu función extradeportiva y a otra la del jugador".

Su Clásico más especial

"He jugado bastantes Clásicos, unos los gané y otro los perdí. Recuerdo el 5-0 que metí un gol bonito de falta. También recuerdo el primero en el que metí dos goles de penalti, uno lo tuve que repetir y también lo metí, entonces eso y que fuera el primero lo hace especial".

Vinicius y Ansu Fati

"Sabemos que son dos jugadores muy buenos a pesar de su edad. Aprenden muchas cosas, su trayectoria va rápido, demuestran en los entrenamientos y en los partidos cómo van. La edad no es importante, sino lo buenos que son".

Sus nervios en su primer Clásico

"Primero es ser jugador del Barça, que es algo diferente a los demás equipos. En un Clásico se habla mucho los días antes y hay mucha motivación. Hay que tener la cabeza tranquila, estar tranquilo y concentrarse en el juego. El público va a ser diferente, hay más ambiente, presión para el árbitro. Para cualquier jugador, sea joven o experimentado, un Clásico es algo más. Hay que concentrarse en el choque y dejar todo al lado".

