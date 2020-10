El Liverpool se afianza como gran rival del Real Madrid por el fichaje de Mbappé

Kylian Mbappé acaba contrato en 2022 con el PSG y ya hay varios clubes que siguen de cerca cada uno de sus movimientos. Será uno de los fichajes estrella y, además, de los que mayores cifras económicas obligue a mover. Es una realidad que el Real Madrid le quiere y la intención es lanzarse a por él el próximo verano si la Covid-19 lo permite.

Sin embargo, a medida que pasa el tiempo parece más claro que el club merengue no estará solo. El Liverpool de Klopp ha ido escalando peldaños y se ha posicionado como un serio rival de cuadro madrileño en la carrera por fichar a Mbappé. De hecho, medios franceses desvelaron que la entidad inglesa ya había mantenido contactos con el círculo más cercano del delantero buscando convencerle de la operación.

Ahora, el diario británico The Sun vuelve a situar al Liverpool como rival del Real Madrid en la operación. Dicho medio asegura que Mbappé se convertirá en el fichaje más caro de la historia debido a la competencia que mantendrán ambos clubes para hacerse con los servicios del jugador.

Sin embargo, no descartan que el PSG rebaje el precio debido a la presión por el tiempo de contrato que le queda. Y es que no venderle en 2021 supondría dejarle marchar gratis en 2022. El jugador, de momento, ha sido el primero en mover ficha transmitiendo a la entidad que no quiere renovar ni continuar en el PSG a partir del próximo verano.

El gran favorito para hacerse con él es el Real Madrid. La relación entre jugador y club español viene de lejos y el hecho de que Zidane entrene en la capital es toda una ventaja. Pero, pese a ello, hasta Emery desveló recientemente que Mbappé quería vestir de blanco cuando él entrenaba en París. "Mbappé contemplaba muy seriamente irse al Real Madrid porque es un club que le gusta mucho, tenía mucha ilusión por jugar en el Madrid", espetó el actual técnico del Villarreal.

Mbappé, con Francia Reuters

Objetivo prioritario del Madrid

El club merengue no ha realizado fichajes galácticos este verano debido a la Covid-19. Algo que, además, ha permitido a la entidad presidida por Florentino Pérez obtener grandes números en términos económicos a pesar de la crisis que se vive por la pandemia. Esa situación de control de fichajes acabará, si todo va bien, el año que viene.

El Real Madrid tiene dos objetivos en el mercado y ambos juegan en Francia. Las características de estos son muy similares: jóvenes, internacionales con su selección y con un futuro esperanzador. Igualmente, las ofertas a realizar para obtener su traspaso tampoco serán bajas. Mbappé y Camavinga, sin embargo, lo valen.

Encajan en el proyecto merengue y son claves para reforzar posiciones como la delantera y el centro del campo. Además, su corta edad permitiría reforzar la plantilla blanca mirando a las próximas temporadas y su experiencia en el más alto nivel, pues ambos saben lo que es pelear entre los grandes, acortaría su adaptación en competiciones de élite.

