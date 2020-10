Vinicius: "Van a decir que somos muy malos, pero estamos para dar lo mejor para el Real Madrid"

La derrota del Real Madrid ante el Shakhtar Donetsk deja 'tocados' a varios jugadores. Si ante el Cádiz Lucas Vázquez, Nacho, Isco o Marcelo no dieron la talla, ahora son otros los que no han estado al nivel que requiere jugar en el club blanco. El que sí lo dio todo fue un Vinicius Júnior que ingreso en el terreno de juego comenzada la segunda mitad.

El brasileño marcó a los pocos segundos de entrar en el campo y puso el 2-3, antes Luka Modric había anotado el primero para los blancos de un zapatazo impresionante. Pero no fue suficiente para dar la vuelta al marcador. La historia podría haber sido diferente de haber subido al luminoso el gol de Fede Valverde, pero precisamente fue anulado por un fuera de juego posicional de Vinicius.

El extremo también fue uno de los que dio la cara tras la derrota, demostrando carácter y galones. Entre otras cosas, el '20' blanco aseguró que ninguno de los jugadores había hecho lo que Zidane les había pedido, también mandó un mensaje a los críticos: ni antes eran tan buenos ni ahora son tan malos.

Vinicius Júnior celebra su gol con el Real Madrid en la Champions League 2020/2021 Reuters

"Hemos jugado mal hoy, y estamos todos en el mismo barco. Es difícil decir algo hoy. Un partido que nadie ha conseguido jugar bien, que nadie ha conseguido hacer las cosas que Zizou nos ha pedido. Nos toca entrenar mucho y ya tenemos que tener la cabeza en el Clásico, que es un partido muy bonito, y concentrados para ganar", comentó Vinicius Júnior en Movistar Plus.

Lo que quiso dejar claro en su intervención fue que no había que quedarse solo con lo visto en el césped durante los primeros 45 minutos. "No solo la primera parte, tenemos que tener la conciencia de que ambas partes definen los partidos. Pasó lo mismo que contra el Cádiz, no hemos conseguido mantener el balón, la presión... un poco de todo", apuntó el futbolista.

Mensaje para los haters

Vinicius finalizó su intervención mandando un mensaje claro: no son tan malos y el objetivo de todos es hacerlo lo mejor posible para beneficiar al Real Madrid. "Creo que tenemos que seguir trabajando y mejorando, con la cabeza en nuestra mejor versión para ganar cosas esta temporada. Hemos empezado bien la temporada, pero hemos perdido los dos últimos partidos y van a decir que somos muy malos; pero aquí estamos para dar lo mejor para el Madrid", sentenció el brasileño.

