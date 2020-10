Varane: "Es un momento difícil para el equipo; vamos a luchar por esta camiseta"

Varane fue uno de los protagonistas de la derrota del Real Madrid en la primera jornada de la Champions League. El central francés, que intentando despejar un balón se marcó en propia puerta, señaló la mala primera parte del equipo merengue y mandó un mensaje de optimismo a los aficionados de cara al próximo partido.

El zaguero reconoció que "a nivel colectivo" no salieron al campo como querían, porque la idea inicial era "jugar arriba y presionar arriba". "Jugar en campo contrario y evitar las contras del rival, no lo hemos conseguido", subrayó el jugador merengue.

"Creo que no hemos jugado vertical para hacer daño al rival. Defensivamente hemos estado un poco descolocados, nos ha faltado presionar juntos", analizó el francés. Pese a ello, Varane pidió unidad en unos días complicados para toda la plantilla: "Es un momento difícil para el equipo, pero tenemos un partido dentro de tres días importantísimo y pensamos en ganar este fin de semana".

Varane: ''Defensivamente estábamos un poco descolocados. Es un momento difícil para el equipo''. #NoticiasVamos pic.twitter.com/IXfoINXDRB — #Vamos de Movistar+ (@vamos) October 21, 2020

Uno de los grandes problemas del Real Madrid ante el Shakhtar fue la defensa. El equipo no presionó a los ucranianos y todo el equipo se vio perjudicado. El propio Varane relacionó el mal resultado con esa falta de intensidad. "Cuando no estamos en el tiempo de presión, cuando dejamos jugar al rival, es muy complicado para todos", espetó en los micrófonos de Movistar.

Sin embargo, evitó señalar a nadie e hizo piña con todos sus compañeros. "No es el momento de echar la culpa a uno u otro. Cuando no estamos bien en la presión, todo el equipo sufre. Como siempre, es algo colectivo y la respuesta no ha sido buena. Sabemos que tenemos un grupo de calidad, vamos a seguir adelante y no vamos a bajar los brazos nunca", indicó el madridista.

Y es que aunque "la ambición era ganar contra este rival", Varane defendió que "la segunda parte ha sido mejor" y no se encontraron "los goles para darle la vuelta al partido". "Cada uno tiene que luchar, dar lo máximo para ayudar al compañero. Tenemos que estar unidos y ese es el mensaje", recalcó el galo.

El Real Madrid, con dos derrotas consecutivas, encara ya el duelo ante el FC Barcelona de la jornada de Liga. Los de Zidane tienen un partido clave y un momento perfecto para reivindicarse. El mensaje de Varane es claro: "Lo primero vamos a descansar y vamos a preparar bien este partido. Vamos a darlo todo en el campo y a luchar por esta camiseta".

Zidane asume la responsabilidad

El entrenador francés, lejos, de culpar a sus jugadores, reconoció que el gran responsable de la noche fue él por no haber encontrado la solución esperada. Zidane aseguró no haber encontrado la clave del partido y definió el momento como "complicado" para los jugadores.

De cara a El Clásico, el galo recalcó que hay que tener "tranquilidad" para el gran duelo ante el Barcelona. Y es que, a pesar de ser una noche "negativa", el técnico miró con optimismo al próximo encuentro. "Esto es una derrota complicada, pero esto es fútbol", espetó el técnico.

