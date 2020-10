Luka Modric, autocrítico: "No hemos estado a la altura de la Champions"

Luka Modric se mostró autocrítico tras la derrota del Real Madrid ante el Shakhtar. El equipo de Zidane encajó un 0-3 que nadie esperada y rozó la remontada en una segunda parte mucho mejor que la primera. Sin embargo, no fue suficiente y los merengues encadenan dos partidos perdidos antes de El Clásico al perder 2-3 ante el cuadro ucraniano.

El centrocampista croata, titular en esta jornada inicial de la competición europea, explicó que la salida no fue buena. "En el primer tiempo no estuvimos a la altura de la competición", llegó a asegurar Luka Modric en Movistar. A pesar de que en el segundo subieron el nivel, no fue suficiente.

"Ahora tenemos que mejorar, esto es obvio, nos faltó un poco de confianza sobre todo en el primer tiempo. Tenemos que seguir, viene rápido el próximo partido y no hay tiempo para lamentarse. Tenemos que mejorar y hacerlo mejor en los próximos partidos", indicó el veterano jugador.

Y es que Modric no dudó en subrayar que no entraron "bien en el partido", a pesar de que luego mejoraron "bastante". La Champions pide más y no fue "suficiente para revertir la situación del primer tiempo". Por ello, consciente de que pueden avecinarse críticas y dudas, el croata pidió unidad: "Tenemos que estar juntos porque viene rápido el próximo partido y tenemos que hacerlo mejor".

Zidane realiazó cambios y buscó una revolución a la salida de vestuarios. Ya lo hizo ante el Cádiz, aunque en aquella ocasión no se logró batir al guardameta rival. Esta vez se marcaron dos tantos para meter presión, pero tampoco fueron suficientes. Modric desveló que el técnico francés les pidió "Mejorar, presionar más y mejor que en el primer tiempo".

Así lo hicieron en el segundo: "Creamos oportunidades y marcamos dos goles, pero no era suficiente". Una frase que remarcó en diferentes ocasiones el mediocentro. "Es una derrota dura, pero todavía queda mucho y seguro que vamos a mejorar". El jugador defendió a la plantilla e indicó que "no ha habido exceso de confianza" por el rival, pues conocían que era "un equipo bueno, con jugadores buenos y con mucha habilidad". "No les hemos despreciado para nada", espetó.

El árbitro acude al VAR para analizar una jugada EFE

Sin embargo, no entraron bien y ahí comenzó todo. "Nos metieron el primer gol y luego bajamos la cabeza y perdimos un poco la confianza". El Real Madrid lo intentó y llegó a empatar, pero el VAR intervino para anular por fuera de juego el tanto de Fede Valverde.

El Clásico espera

Ahora todos los ojos están puestos en El Clásico. El Real Madrid viajará al Camp Nou para vérselas contra el FC Barcelona en un duelo clave para la temporada. Los culés llegan tras golear en Champions, aunque con una derrota previa en La Liga. Y los de Zidane, con dos pinchazos consecutivos. La proximidad del calendario ayudará a que se pase página rápido, según Modric.

"Es bueno que llega el próximo partido y es El Clásico. Tenemos que estar juntos y confiar en nosotros, que no nos hemos olvidado de jugar al fútbol y podemos hacer un buen partido. Seguro que vamos a estar al nivel", sentenció.

