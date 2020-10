La Zinedina de Zidane a los jugadores del Real Madrid: pide "más actitud"

La primera derrota en La Liga para el Real Madrid ha traído consecuencias importantes consigo. Los blancos cayeron frente al Cádiz por la mínima en el Estadio Alfredo Di Stéfano y después del partido Zinedine Zidane no ocultó más que su enfado, la decepción hacia lo visto en el campo durante el partido.

'Zinedina' ejemplar al vestuario madridista. El entrenador francés ha sido muy claro con los suyos. Ha pedido "más actitud y más intensidad" y es que sobre todo está muy decepcionado por lo que se vio sobre el terreno de juego ante el Cádiz en la primera parte.

Fiel a su estilo, la bronca llegó de puertas para dentro, en rueda de prensa mantuvo el temple y también la protección hacia sus jugadores: "Yo creo que, sobre todo, nuestro inicio de partido ha sido complicado. No entramos en el juego, nos costó. También generar acciones. Si entras mal en el partido, pues te cuesta más, como ha pasado hoy".

Sí que se mostró molesto cuando le preguntaron si había sido este partido el peor de su etapa como entrenador. Zizou aseguró que no, que era tan solo "una derrota más", pero sí que incidió en lo mal que había estado el equipo en la primera mitad. De hecho aseguró que no había explicación y que no quería excusas.

"No hay explicación, hay que asumir nuestra derrota y nada más. No hay que estar contentos, pero es algo que puede pasar en un partido de fútbol. Ha sido complicado desde el inicio, cambiamos para la segunda parte y estuvimos algo mejor. Pero si nos llegan a marcar dos o tres goles en la primera mitad, pues no hubiera pasada nada. No hay excusas", señaló ante los medios de comunicación.

Falta de actitud

Zidane movió ficha ante el Cádiz. Con vistas al estreno en la Champions League 2020/2021 y El Clásico que se celebra el próximo sábado en el Camp Nou, el técnico galo optó por dar minutos a jugadores como Marcelo, Isco o Lucas Vázquez. Precisamente los tres acabaron como los grandes señalados del conjunto blanco junto a Nacho Fernández.

Ninguno de ellos estuvo a la altura, algo que preocupa ahora y más con vistas al futuro, ya que la temporada no ha hecho nada más que comenzar. Zinedine Zidane tiene como gran tarea recuperarlos para la causa y confeccionar ese fondo de armario que hizo grande al Real Madrid de Zizou.

Los primeros 45 minutos ante el Cádiz fueron los peores que se recuerdan en mucho tiempo. Sin ideas en ataque y con lagunas en defensa. Courtois se tuvo que emplear a fondo para evitar que la sangría no fuese mayor. Al descanso, el míster decidió realizar varios retoques. Turno para jugadores como Asensio, que mejoraron la cara al equipo, aunque el gol no acabó de llegar.

Más intensidad

Para pelear por todos los títulos, el equipo debe salir mordiendo desde el pitido inicial. Es algo que no se ha cansado en decir Zidane desde que es entrenador del Real Madrid. Si se tira de hemeroteca, en la mayoría de sus comparecencias ante los medios de comunicación, el galo ha incidido en la importancia de estar y salir enchufados, de poner intensidad a los partidos.

Es por este motivo, porque no es algo nuevo, algo que haya incluido en su discurso esta temporada, por lo que el entrenador merengue está molesto. Lleva repitiendo años que poner intensidad es uno de los mandamientos de su equipo y ahora, una vez más, se vuelve a fallar en ello. Zidane se ha puesto serio y quiere que el chip se cambie de inmediato. La Liga y la Champions están en juego.

