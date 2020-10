Sergio Ramos, fuera de la convocatoria del Real Madrid - Shakhtar

Sergio Ramos no estará presente en el estreno del Real Madrid en la Champions League ante el Shakhtar Donetsk. El capitán blanco no se ha recuperado del todo de sus problemas en la rodilla izquierda, ha pactado con Zinedine Zidane no forzar y guardará sus fuerzas para El Clásico frente al Barça del próximo sábado. A esta cita tampoco acudirán Eden Hazard, Dani Carvajal, Álvaro Odriozola, Martin Odegaard y Mariano Díaz.

El central de Camas no se ha recuperado al cien por cien de esas molestias que tenía en esa articulación después de sufrir un fuerte choque contra 'Choco' Lozano. Ramos tuvo que abandonar el partido del fin de semana ante el Cádiz al descanso porque no podía continuar. Aún así, las pruebas comprobaron el estado de la rodilla y descartaron cualquier afectación de gravedad que pudiera comprometer su presencia en el choque del fin de semana ante los azulgranas.

Todo partía de hacer un tratamiento conservador y ese pasaba por no estar en el Alfredo Di Stefano este miércoles. Sergio Ramos tendrá que perderse este duelo, aunque el equipo no guarda buenos recuerdos de sus ausencias en la máxima competición continental. Por ejemplo, no estuvo en la vuelta de los octavos de final frente al Manchester City este verano o en la misma ronda cuando los blancos vieron como el Ajax remontaba en el Santiago Bernabéu la eliminatoria de la 2018/2019.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Altube.

Defensas: E. Militão, R. Varane, Nacho, Marcelo y F. Mendy.

Centrocampistas: Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde e Isco.

Delanteros: Benzema, Asensio, Lucas V., Jović, Vini Jr. y Rodrygo.

