Mbappé no renovará: en París dan como favorito al Madrid para su fichaje

La carrera por llegar al Real Madrid ha comenzado. Se habla de Mbappé, Haaland o también de los Camavinga, Pogba y compañía. Muchos nombres importantes y un gran favorito: Kylian. El delantero del PSG acaba contrato con la entidad parisina en junio de 2022, pero según apunta Le Parisien, su salida podría producirse ya el próximo verano.

Hablar de Kylian Mbappé y del Real Madrid no es algo nuevo. Desde el año 2017 se llevan publicando diferentes informaciones sobre el interés del club en el delantero y el deseo del futbolista por aterrizar en el Santiago Bernabéu. Aquel año 2017 fue el primero en el que se especuló con el fichaje del internacional francés. Entonces fue el jugador el que dijo que lo mejor era esperar.

Apenas cumplida la mayoría de edad, el galo prefirió continuar viviendo en Francia y desarrollarse todavía más como jugador. Su familia creyó también que era lo mejor para su crecimiento y por ello abandonaron El Principado para volver a París y enrolarse en las filas del PSG.

Mbappé, con Francia Reuters

Un medio tan vinculado al PSG como Le Parisien continúa en la línea de que el futbolista está empeñado en no renovar y que no se mueve de su decisión de salir y no aceptar ninguna oferta que el coloso francés pueda ponerle sobre la mesa. También desde el medio galo se señala que es un hecho que Mbappé "se unirá necesariamente algún día a la casa blanca".

Y ese momento puede llegar dentro de unos meses. Aquel 2017 no fue la primera vez que Kylian estuvo a punto de llegar al Real Madrid. Cuando tenía tan solo 14 años visitó las instalaciones del club, pero por su edad, su círculo prefirió que no cambiase tan pronto de país y de costumbres. Ahora llega el momento de recordar un dicho muy español: "A la tercera va la vencida".

Rivales del Madrid

Pese a que el Real Madrid es el gran favorito por el fichaje de Kylian Mbappé, no es el único de los clubes más importantes de Europa que se han fijado en él. Los dos equipos de Mánchester, el Barcelona, el Liverpool e incluso la Juventus de Turín están atentos a su situación.

Kylian Mbappé, en un partido de la selección de Francia Reuters

El poderío económico de los conjuntos de la Premier League asusta, pero lo importante es que el futbolista continúa visualizándose vistiendo la elástica blanca. Eso sí, la gran alternativa al Real Madrid para el delantero no es otra que recalar en el Liverpool de Jürgen Klopp, quien ya le ha lanzado algún que otro piropo.

Lo que parece descartar Mbappé es acabar en el Barcelona, el eterno rival del trece veces campeón de la Champions League. Algo que asegura también Le Parisien en su información. Mientras que desde Italia se ha hablado recientemente de que la Juve estaría estudiando introducir a Cristiano Ronaldo en su oferta por Mbappé. Lo que es seguro es que el actor principal del mercado de fichajes de verano será Kylian.

