Zidane: "Nos merecemos las críticas del otro día, yo el primero"

El Real Madrid debuta en la Champions League este miércoles contra el Shakhtar Donestk. El club blanco se enfrenta a una nueva edición de la máxima competición continental en la que intentará quitarse el mal sabor de boca de los dos últimos años en los que ha caído en octavos de final. Su primer rival será el equipo ucraniano y tanto Zinedine Zidane como Thibaut Courtois analizaron el encuentro en rueda de prensa.

Zidane y Courtois comparecieron ante los medios de comunicación a un día de recibir en el Di Stéfano al Shakhtar. Lo hicieron unos días después de haber sido derrotado en el mismo escenario por el Cádiz, uno de los recién ascendidos a Primera División. El Madrid está obligado a quitarse el mal sabor de boca contra su rival de Champions y comenzar así con buen pie su camino europeo.

El Shakthar es uno de los tres rivales del Madrid en la fase de grupos de la Champions League. Los otros son el Inter de Milán y el Borussia Monchengladbach, por lo que los blancos están obligados a no relajarse y evitar dejarse puntos en el camino si quieren ser primeros de grupo.

Críticas tras el Cádiz

Al final siempre hablamos de lo mismo. Sabemos lo que tenemos que hacer. Que hay crítica cuando vamos a perder, lo sabemos. Hicimos cosas mal y lo sabemos.

Reacción blanca

"No voy a entrar en detalles. Sabemos lo que queremos y lo que quiero decir es que no va a cambiar. Lo hicimos después del Mallorca el año pasado. No sé qué va a pasar en la temporada, pero sí vamos a luchar e intentar hacer las cosas bien para que nuestra gente esté orgulloso. De vez en cuando puede ser difícil como el otro día".

El Madrid, favorito

"Sabemos quiénes somos y lo que queremos. Lo importante es prepararse. Hay muchos equipos que quieren ganar la Champions, pero este club es parte de ellos. Va a ser complicado, habrá momentos difíciles. Lo mismo que cuando la ganas. Pasar por momentos complicados de la temporada, pero es lógico. Queremos y esperamos mucho de la Champions".

Esperando a Hazard

"Ha pisado el césped otra vez. Lo único es que su lesión fue un poco más de lo previsto. Confío plenamente en la gente que trabaja con nosotros aquí y están encima de ellos. En breve veremos a Eden Hazard y para siempre. Lo imparte es que entre y esté toda la temporada con nosotros".

"Estamos todos en el mismo barco. Las críticas nos hacen más fuertes a todo. Es lógico sabiendo donde estamos. En el Madrid hay muchas críticas y después de un partido como el del otro día, es así. Lo bueno es que hay un partido cada tres días. Nos merecemos las críticas del otro día, yo el primero. No solo son los jugadores. Ellos luchan, intentan y a veces no salen las cosas. Vamos a intentar cambiar la dinámica. Críticas siempre va a haber aún ganando".

Lesión de Sergio Ramos

"Sergio tiene un problema y, de momento, no ha entrenado esta mañana con nosotros. No queremos arriesgar nada con los jugadores y él tiene molestias. Veremos mañana lo que va a pasar. Hoy no ha podido entrenar con normalidad".

Mal inicio de temporada

"Este equipo siempre ha demostrado en momentos complicados que es bueno, lo primero. Hay momentos puntuales, en nuestro inicio por ejemplo, en el que se pueden hacer las cosas mejor. En general, todos los equipos han tenido dificultades. Seguro que vamos a mejorar y vamos a tener días donde haremos las cosas muy bien".

Juego físico

"El fútbol ha cambiado físicamente. Hay una intensidad alta hoy en día. Para jugar así hay que entrenar fuerte y bien, es lo que pretendemos. Soy partidario de eso, de ir a por el partido, presionar arriba. Podemos meter en dificultad a cualquier equipo presionando arriba. Hay otro pensamiento que es el que se puede jugar más atrás, esperando, pero no es el mío".

Isco, en un mal momento

"Isco lo es. Siempre lo ha demostrado. El otro día pudimos hablar de todos y me incluyo el primero. Tuvimos un mal día y queremos cambiar el chip, Isco el primero. No tengo ninguna duda en eso".

Shakhtar antes del Barça

"El Shakthar presentará un equipo competitivo, no tengo ninguna duda. Debemos estar preparados para jugar contra un equipo que es bueno y lo han demostrado".

El nivel de Courtois

"Courtois siempre ha demostrado que es un gran portero. Faltaba que se adaptara tras llegar a un club como el Madrid. Nadie ha dudado de Thibaut y solo hay que ver que cada día mejora. Es positivo para el equipo y para él. Si cada jugador de nuestra plantilla rinde al 100% vamos a ser un rival difícil de batir".

