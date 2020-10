Conte: "Oír que el Real Madrid no es favorito me hace sonreír"

Este martes comienza la fase de grupos de la Champions League 2020/2021, pero no es hasta el miércoles cuando Real Madrid o Inter de Milán empezarán su participación en la nueva edición de la máxima competición continental. En la previa del duelo entre los italianos y el Borussia Mönchengladbach, Antonio Conte ha hablado sobre el trece veces campeón de Europa.

El técnico del Inter se ha referido al Real Madrid, con el que comparte grupo, después de que se haya hablado en las últimas semanas de que los blancos no son favoritos para alzarse con 'La Orejona' en Estambul el próximo 29 de mayo. Para Conte, el equipo que dirige Zidane sigue siendo uno de los claros aspirantes al título europeo.

"No sé si en Madrid nos consideran favoritos. El Madrid ha ganado La Liga, cuenta con jugadores importantísimos que han ganado la Champions League varias veces. Oír que el Real Madrid no es favorito me hace sonreír. Hay que hacer consideraciones de manera seria", ha asegurado Antonio Conte en rueda de prensa.

Conte da instrucciones a su equipo Reuters

De hecho, el italiano da como favorito para acabar como líder del Grupo B al Real Madrid, aunque considera que el Inter de Milán ha crecido mucho y cuenta con experiencia suficiente para hacer algo importante en la máxima competición a nivel de clubes.

"El camino del año pasado, con la final de la Europa League, ha permitido a todos conseguir experiencia. Hemos añadido a Arturo Vidal a este grupo, que tiene mucha experiencia internacional. Salimos mucho más preparados con respecto a la temporada pasada", ha apuntado Conte.

Situación de Alexis

La escuadra neroazzurra se estrena en la presente edición de la Champions League este miércoles 21 de octubre frente al Borussia Mönchengladbach, mientras que el próximo martes 27 se enfrentará al Shakhtar Donetsk, primer rival del Real Madrid en la fase de grupos. Precisamente frente a los blancos se medirá el Inter el 3 de noviembre, en la jornada 3, y el 25 de ese mismo mes en el Giuseppe Meazza.

Ante todos estos duelos, a los que se suman los de la Serie A, Antonio Conte también ha hablado sobre cómo se encuentra Alexis Sánchez, quien en las últimas fechas había arrastrado unas molestias en los abductores. Sin embargo, el delantero chileno está listo para volver a competir.

Alexis, nuevo jugador del Inter. Foto: Twitter (@Inter)

"Estábamos preocupados por Alexis, no nos llegaban noticias positivas desde Chile. Regresó de la selección con molestias en los abductores, estuvimos atentos y le gestionamos. El sábado -en el derbi contra el Milan- jugó quince minutos y estábamos preocupados. Pero me ha dado garantías, está bien y se ha entrenado. Mañana -por este miércoles- puedo alinearle desde el comienzo", ha finalizado el técnico italiano.

