France Football se olvida de Paco Gento en el Balón de Oro Dream Team e indigna al madridismo

La revista France Football es conocida, entre otras muchas cosas, por entregar el prestigioso premio del Balón de Oro, galardón que reconoce al mejor jugador de la temporada y que siempre ha sido muy deseado por las grandes estrellas del fútbol. Sin embargo, este año, al tratarse de una temporada especial y atípica, decidieron que lo mejor era no entregar el premio al considerar que no tendría el mismo valor que otros años.

Esta decisión causó mucho revuelto en el mundo del fútbol, tanto entre los propios profesionales como entre los aficionados. Al fin y al cabo, las grandes ligas pudieron terminarse tras el prolongado parón y hasta la Champions pudo llegar a su fin en un formato novedoso y emocionante, con una fase final en Lisboa que coronó al Bayern Munich como el mejor equipo de la temporada.

Todos hubieran entendido que el premio se suspendiera si la temporada no se concluía en el césped, sin embargo, tras su conclusión y tras el comienzo de este año en condiciones más o menos normales, no entienden que France Football no haya reconsiderado su decisión de entregar su premio.

Esta hecho perjudicó gravemente a jugadores que tenían una oportunidad de tener este bonito galardón en su palmarés. Además, se trataba de jugadores que no suelen ser habituales en el podio de mejores jugadores y que no lo habían ganado nunca. Algunos de los nombres que más papeletas tenían eran Robert Lewandowski, Karim Benzema o Sergio Ramos. Sin embargo, nunca se sabrá quien habría sido el ganador, a pesar de que el delantero polaco tenía todas las papeletas.

En su defecto, France Football ha decidido crear otro premio para rellenar el hueco que dejó su primera decisión. Se trata del Balón de Oro Dream Team, un premio que intenta reconocer al mejor equipo de la historia, es decir, a los mejores jugadores de siempre puesto por puesto. Dos laterales, un central, cuatro centrocampistas, dos extremos y un delantero.

France Football ha ido dando a conocer paulatinamente las listas de nominados puesto por puesto hasta este lunes, cuando se han conocido todos los nominados para formar una tripleta atacante de ensueño. Y precisamente ha sido ahí donde ha saltado una increíble sorpresa que ha indignado al madridismo y con razón, ya que la revista francesa se ha olvidado de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

La incomprensible ausencia de Gento

Entre los nominados a mejores jugadores de banda no se encuentra la leyenda del Real Madrid Paco Gento, único futbolista en la historia capaz de ganar 6 Copas de Europa, siendo pieza fundamental en todas ellas, además de ser la pura definición de extremo y jugador de banda y de haber dejado números y registros para la historia junto a futbolistas de la talla de Alfredo Di Stéfano, Raymond Kopa, Héctor Rial o Ferenc Puskas.

La ausencia de Paco Gento otorga a esta lista y a este premio una total falta de credibilidad y reabre un viejo debate, el de qué criterios imperan para hacer estas nominaciones y qué intereses influyen. Y es que no hay explicación posible que pueda darse a la ausencia de un jugador de la talla de Gento, considerado como un referente histórico del Real Madrid y del fútbol en general.

Títulos, títulos y más títulos - ¡así se puede resumir la carrera de nuestro presidente de honor Paco Gento!

24 trofeos

600 partidos

24 trofeos

600 partidos

182 goles

La Galerna del Cantábrico, como era apodado el extremo del equipo blanco, disputó con el Real Madrid más de 600 partidos en las 18 temporadas que estuvo en la entidad blanca. Marcó la época más gloriosa del club y sobre sus hombros se edificó la leyenda del Real Madrid en la Copa de Europa. Anotó más de 180 goles sin ser delantero centro y levantó 24 títulos como jugador profesional, entre ellos 12 ligas, 6 Copas de Europa y una Eurocopa con la selección española.

De esta forma, no se explica que la revista France Football haya ninguneado de esta forma tan flagrante a una leyenda del fútbol como Paco Gento, restando todo su valor a un premio que ha quedado desvirtuado una vez más y que ha supuesto una ofensa para un jugador mítico y para una afición que lo ha considerado siempre como uno de sus héroes.

