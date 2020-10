Las dudas de Zidane en la semana de El Clásico

El Real Madrid de Zinedine Zidane vio como el Cádiz evidenciaba varios problemas del equipo superándole y siendo mucho mejor que su equipo en el Alfredo Di Stefano. Los gaditanos se fueron de la capital de España con los tres puntos y dejaron dudas en los merengues que afrontan una semana clave con el estreno de la Champions League y El Clásico del Camp Nou del próximo sábado. No hay tiempo para probar, pero sí para curar las heridas que han quedado abiertas.

La realidad fue que el plan B no le funcionó a Zidane como antaño lo hacía en aquellos partidos que, a priori, no eran tan trascendentales. Mirando el calendario, la fecha era ideal para que los Nacho, Marcelo, Isco o Lucas Vázquez demostraran su papel en la plantilla, pero el francés se percató al descanso que, con estos sobre el campo, el nivel no estaba a la altura de lo esperado. Hizo cuatro cambios, uno obligado por la lesión de Sergio Ramos, y el choque al menos se equilibró.

Los blancos sufrieron mucho contra un Cádiz que pudo ganar por más diferencia si hubiera tenido más acierto. Courtois tuvo que volver a aparecer para evitar que la sangría fuera peor. La imagen que queda de este choque no invita al optimismo entre el madridismo, que necesita cambios de cara al partido frente al Shakhtar. Hay varias posiciones que quedaron marcadas y en las que se espera que aparezcan nuevos jugadores que der un mejor rendimiento.

Thibaut Courtois, Varane y Nacho, en un partido del Real Madrid con la camiseta rosa EFE

A la espera de las pruebas que determinen el grado de los problemas físicos de Ramos, Zidane tiene un puzzle en la cabeza mientras mantiene los dedos cruzados para que lo del capitán se quede en solo un susto. En cualquier caso, necesita nuevos recursos para el lateral derecho, decidir quién y cuántos conformarán el centro del campo y, en función de la anterior respuesta, los o el compañero de Benzema en la delantera.

Dudas en ataque

El problema del gol se está reproduciendo en muchos equipos en este inicio de la temporada de La Liga. El campeonato nacional adolece dificultades cuando se trata de mirar a la portería y el Real Madrid no está siendo menos. El sábado fueron Vinicius, Benzema y Lucas Vázquez los que conformaron el ataque blanco, pero ninguno de los tres, ni los Jovic y Asensio que entraron a posteriori, consiguieron batir a 'Conan' Ledesma.

A priori, de cara a ese Clásico, Benzema es el único fijo que conformará el tridente o la dupla ofensiva de Zidane. El técnico francés ha planteado onces con las dos formaciones, tanto con el 4-4-2, el 4-2-3-1 y el 4-3-3. Ahora tendrá que elegir si prefiere apostar porque Jovic y el atacante de Lyon sean los que asuman la responsabilidad de batir la portería del Barça, o si apostar por las alas.

Vinicius Júnior, con la camiseta rosa en el Real Madrid - Cádiz de la jornada 6 de La Liga LaLiga

Ahí entrarían múltiples variantes. Todas estarán condicionadas por el estado físico de Eden Hazard, aunque lo lógico es que no estuviera para ser de la partida. Veremos si también para tener unos minutos. Visto lo visto, los brasileños, Vinicius y Rodrygo, parecen en mejor posición teniendo en cuenta lo que han dado los diferentes extremos en lo que va de año.

¿Tres centrocampistas?

La decisión anterior también estará marcada en parte por lo que suceda en el centro del campo. Lo lógico es que sean tres los jugadores que estén en la medular, pero Zidane ha apostado por los cuatro centrocampistas en partidos especiales. El del próximo sábado lo será, así que tampoco se puede descartar ver a Kroos y a Valverde en las bandas, con Modric por delante de Casemiro en el ya famoso diamante.

Los blancos no dominaron en ningún momento el choque frente al Cádiz, pero la necesidad de Casemiro sobre el campo se hizo notar durante toda la primera parte. Kroos y Modric dejaron dudas con algunos errores y, sobre todo, el estado físico del segundo. El alemán había tenido problemas durante las últimas semanas, pero parecía no estar al cien por cien sobre el césped del Alfredo Di Stéfano.

Casemiro, en un partido del Real Madrid con la camiseta rosa

La vieja guardia no parece estar en su mejor momento, aunque el croata parecía haber dado continuidad a su buen estado tras el confinamiento. La lesión de Odegaard ha llegado en un mal momento teniendo en cuenta que podría ser una alternativa interesante. Es el uruguayo el que mejor parece estar, pero Valverde no lo puede abarcar todo.

El lateral derecho

La defensa también está expectante a los acontecimientos. Cuando todo hace pensar que Ramos descansará entre semana y hará todo lo posible para estar el próximo sábado sobre el Camp Nou, Eder Militao y Varane tendrán una prueba frente al Shakhtar para demostrar que pueden vivir sin el de Camas. Pero hay un agujero más preocupante que tapar.

Nacho Fernández ha estado haciendo los últimos días de lateral derecho ante las lesiones de Carvajal, que no estará en ningún caso frente al Barça, y Odriozola, que apura su recuperación. Aunque el defensa polivalente tuvo que solventar mucho trabajo por el mal partido del resto de sus compañeros, en ataque no aportó apenas y, adoleciendo esa falta de gol, se necesita un recurso en esa zona. El regreso del vasco, aunque no haya demostrado el nivel que le hizo fichar por el Madrid, es necesario.

Otra opción podía ser la de Mendy en la derecha, pero el nivel de Marcelo este domingo no invita a atreverse con esta alternativa. El francés sigue imponiéndose frente al brasileño y lo normal sería verle tratando de tapar la banda derecha azulgrana el próximo sábado en el Camp Nou. Los azulgranas también llegan adoleciendo falta de gol. El objetivo será que no reaparezcan esos tantos que sí anotaron en los primeros choques ligueros de los culés.

[Más información: El Real Madrid se va de chirigotas y 'canta' ante un Cádiz que hace historia]