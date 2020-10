Zidane: "¿Mi peor partido como entrenador? Perdimos, nada más"

Primera derrota en Liga de la temporada para el Real Madrid. El conjunto blanco cayó en casa, en el Di Stéfano, ante un Cádiz que pudo haberse llevado una victoria más abultada. El conjunto merengue se mostró desconocido y sembró la duda de cara al regreso de la Champions League y a El Clásico del próximo sábado en el Camp Nou.

El 'Choco' Lozano hizo el gol de la victoria para el conjunto gaditano en la primera mitad, pero este se tuvo que ir lesionado al descanso tras un choque con Sergio Ramos. Precisamente el de Camas ha hecho saltar las alarmas, ya que también se quedó en el vestuario y cuando se le vio en la grada fue con hielo en su rodilla izquierda.

Sobre todo ello ha hablado en rueda de prensa Zinedine Zidane. El técnico francés intentó dar la vuelta al partido en la segunda mitad, introduciendo hasta cuatro cambios. Pero no resultó y el Real Madrid cayó en Liga ante el Cádiz, en el peor momento posible, justo antes de visitar al eterno rival.

Sin explicación y sin excusas

"No hay explicación, hay que asumir nuestra derrota y nada más. No hay que estar contentos, pero es algo que puede pasar en un partido de fútbol. Ha sido complicado desde el inicio, cambiamos para la segunda parte y estuvimos algo mejor. Pero si nos llegan a marcar dos o tres goles en la primera mitad, pues no hubiera pasada nada. No hay excusas".

Estado de Sergio Ramos

"Es solo una molestia. Mañana haremos lo que tenemos que hacer y esperemos que sea poco".

¿Peor partido de la 'era Zidane'?

"Nosotros perdemos un partido, nada más. Claro que son tres puntos importantes y en casa. Empezábamos líderes el partido y eran puntos importantes, pero ahora solo podemos pensar en nuestro próximo partido".

Inicio complicado

"Yo creo que, sobre todo, nuestro inicio de partido ha sido complicado. No entramos en el juego, nos costó. También generar acciones. Si entras mal en el partido, pues te cuesta más, como ha pasado hoy".

Mirando a lo que viene

"Hay que descansar bien y ya meternos en el próximo partido, es lo que tenemos que hacer para intentar ganar el próximo partido. Hoy es un mal momento para todos mis jugadores, para nosotros y para el madridismo, pero vamos a intentar cambiar eso para el próximo partido. Eso es así".

