El Real Madrid busca mantener el liderato ante el Cádiz con Jovic en el foco de atención

El parón se acabó y el Real Madrid, el líder de La Liga, regresa al Alfredo di Stéfano para recibir a uno de los recién ascendidos, el Cádiz. El último enfrentamiento entre ambos data de 2015, en la Copa del Rey, con la ya famosa alineación indebida de Denis Cheryshev en el Ramón de Carranza. En Liga, la última vez fue hace ya 14 años en la temporada 2005/2006 pero no por ello los blancos quieren subestimar a sus rivales.

Zinedine Zidane no tuvo una rueda de prensa sencilla previa al partido, pero de lo poco que pudo hablar del choque reconoció que espera un partido "incómodo". Será un choque del que nadie se podrá fiar, pero en el que habrá que ahorrar esfuerzos con la mente puesta en el debut de Champions League contra el Shakhtar y, sobre todo, El Clásico del fin de semana.

Será ese calendario tan apretado y con partidos tan importantes al caer el que condicione seguramente el once del Real Madrid. Zidane hará rotaciones y podrían ser a lo grande teniendo en cuenta que la gran mayoría vuelve de jugar con sus selecciones y, además, de realizar largos viajes. Peor es el caso de Martin Odegaard, la gran ausencia de la convocatoria por una lesión en sóleo derecho que sufrió con Noruega.

Lunin, en un entrenamiento con el Real Madrid

Los cambios en la alineación del Madrid podrían empezar incluso bajo palos. Courtois tuvo que volverse antes de tiempo con Bélgica por unos problemas físicos y será Zidane el que decida si juega él o se estrena Lunin en partido oficial con el Madrid dos años después de su fichaje y tras varias cesiones en el cuerpo. En defensa la duda vuelve a estar en el carril derecho sin Carvajal ni Odriozola y si Ramos o Varane rotarán.

Podría ser una buena oportunidad para volver a ver a Isco siendo titular de nuevo. Sin Odegaard y con Casemiro y Modric con mucha carga de minutos encima tanto con el Madrid como con sus selecciones, el malagueño gana fuerza. Arriba sí está más claro, puesto que Benzema, Vinicius y Asensio han pasado el parón en Valdebebas y están preparados para retomar la competición.

No se espera que en el once esté Luka Jovic, aunque aún así será uno de los protagonistas indiscutibles. Lo ha sido en los últimos días por las palabras de Borja Mayoral sobre la recta final de mercado con las que dio a entender que Zidane no quería al serbio. El técnico francés ha querido zanjar el asunto este viernes en rueda de prensa recordando que fue él quien pidió a Jovic para su Madrid.

El Cádiz, a dar la campanada

Por su parte, el Cádiz visita el campo del líder dispuesto a dar la sorpresa, confiando en sus armas defensivas de buen posicionamiento táctico, presión y salida por velocidad para intentar dar la campanada en el estadio Alfredo Di Stéfano. Su técnico, Álvaro Cervera, recupera al delantero Álvaro Negredo tras sanción, por lo que podrá enfrentarse al club en el que permaneció dos temporadas en su filial, desde 2005 a 2007, lo que le catapultó a Primera División.

Los jugadores del Cádiz intentan robar el balón La Liga

En el Cádiz se ha recuperado de la lesión que sufrió en el último encuentro el extremo Salvador Sánchez Ponce 'Salvi', aunque sufre las bajas de los defensas Isaac Carcelén y el argentino Marcos Mauro. En la portería, es de esperar que se sitúe el argentino Jeremías Ledesma tras su gran actuación hace dos semanas ante el Granada en su debut y después de regresar de los partidos con su selección, en los que fue suplente.

Ante la ausencia de Carcelén por lesión, el lateral derecho es probable que sea ocupado por Carlos Akapo, que vuelve a estar disponible cumplido ya el partido de sanción con el que fue castigado por su expulsión en Bilbao. Para acompañar a Juan Cala en el centro de la defensa, por la baja de Marcos Mauro, optan Rafael Giménez 'Fali' y el recién fichado Pedro Alcalá.

El Cádiz vuelve a actuar como visitante después de ganar en San Mamés al Athletic (0-1) y anteriormente en Huesca (0-2), lo que le ha hecho hasta el momento ser un equipo más peligroso como jugando a domicilio que de local, donde tan sólo ha sacado un punto en tres partidos.

Real Madrid - Cádiz

Real Madrid: Lunin; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Fede Valverde, Modric, Isco; Marco Asensio, Benzema y Vinicius.

Cádiz: Ledesma; Akapo, Cala, Fali o Alcalá, Espino; José Mari, Jonsson, Álex Fernández, Salvi, Pombo; Negredo.

Árbitro: Santiago Jaime Latre (Colegio aragonés).

Hora: 18:30 - Movistar LaLiga / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la jornada 6 de La Liga que se disputará en el estadio Alfredo di Stéfano (Madrid) sin espectadores.