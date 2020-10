Emery y la situación de Kubo en el Villarreal: por qué juega poco y qué debe mejorar

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, dijo este viernes que espera el domingo al Valencia que ganó a la Real Sociedad y no al de los últimos partidos además de apuntar que quiere que su equipo crezca ante el que considera un rival directo.

Del Valencia comentó que es "un gran club que está en la clasificación casi con nosotros y ya hemos visto lo que hicieron en Anoeta, lo que dice lo que nos espera. Además, nos enfrentamos a jugadores de la casa con un compromiso muy alto y con calidad, junto a jugadores como Guedes que costó 30 millones, Maxi que costó 20, Gameiro que costó mucho dinero... lo que quiero decir es que tienen un buen equipo".

En esa línea, Emery insistió en que el Valencia cuenta con jugadores que "han demostrado su gran nivel hace muy poco", además de recordar que tiene "un buen técnico, por lo que espero eso, un buen equipo, ordenado, que va a sacrificase para hacer un gran partido. Ese es el Valencia que espero y al que le tengo mucho respeto. Que después haya situaciones puntuales como lo de Kondogbia y que ello haga que sea baja, pues sí, pero lo pueden suplir con garantías".

Respecto a las bajas de su equipo, el entrenador de Hondarribia indicó que tienen "opciones para sustituir las ausencias" y ya trabajan con "las posibles bajas por lesiones, Covid y demás", que recuerda que esta situación es una "oportunidad para los que están esperando". "Ahora tenemos a Jaume y Pedraza en banda; y a Samu, Kubo o Bacca arriba, esas son las opciones", añadió.

Take Kubo, con el Villarreal

El papel de Kubo

Emery dijo del japonés Kubo espera encontrar en la mejora para acercar el balón al área y el control del mismo. "Es bueno que haya tenido minutos con su selección. He analizado con él y con Chukwueze el partido que han hecho para adaptarlo a nuestro juego. Lo que quiero mejorar con Take es la continuidad a la hora de tener la posesión con garantías de llegar al ataque en buenas condiciones. A su participación en el área, quiero que encuentre el pase y la finalización más efectiva, que ya lo ha tenido aquí pero que no ha sacado beneficio. Defensivamente tiene que dar los aspectos necesarios y estamos trabajando para mejorar. Son los pasos que queremos dar con él.

Sobre su participación dijo lo siguiente: "Take tiene opciones de jugar como el resto. De empezar o de salir con los cambios. Y lo que nos importa es que desde lo individual se dé al colectivo lo necesario para ganar".