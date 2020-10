Casemiro: "Estamos a tiempo de arreglarlo, estar juntos y formar una piña otra vez"

El Real Madrid no pudo continuar con su racha en La Liga y cayó frente al Cádiz. Derrota dolorosa por el momento en el que llega y también por haberse producido en casa, en el Di Stéfano. Zidane introdujo varios cambios en el once titular y también dio descanso a internacionales con muchos minutos de viaje en sus piernas como Fede Valverde o Casemiro.

El mediocentro brasileño ingresó en el terreno de juego nada más pasar por vestuarios y después fue uno de los que dio la cara tras la derrota. "Lo hemos intentado y hemos peleado, pero en la primera parte han jugado mejor que nosotros. En la segunda presionamos arriba y tuvimos más el control del partido, pero el Cádiz tiene calidad y la explicación es que hemos regalado la primera parte", afirmó Casemiro.

"Tenemos que ver los errores, pero la actitud de la primera parte no puede ser esa porque hemos perdido tres puntos contra un rival muy organizado que sabía lo que tenía que hacer dentro el campo. Tenemos que olvidarlo porque entramos en la semana de Champions y hay que empezarla bien porque esto es muy largo", continuó el internacional brasileño.

Casemiro, en un partido del Real Madrid. Foto: Instagram (@casemiro)

El Real Madrid no entró bien al partido y eso es algo que han reconocido tanto Zidane como Courtois. También un Casemiro que, sin embargo, no cree que haya problemas en defensa: "No, yo creo que no. "Es verdad que siempre hay margen de mejora, pero en la segunda parte no han tirado ninguna vez a portería", afirmó el centrocampista.

"Hay que seguir trabajando, mejorar en lo ofensivo y defensivo, y que sirva de lección para que no pase esto en el resto de la temporada. Estamos a tiempo de arreglarlo, estar juntos y formar una piña otra vez. Cuando más sólidos estamos, más cerca estamos del objetivo", aseguró con contundencia el futbolista.

Partido a partido

Estas tres palabras que hizo famosas Simeone hace unos años y que ahora son cada vez más usadas, también han sido utilizadas por Casemiro para hablar de lo que le viene al conjunto blanco en estas próximas semanas. En 23 días, el Real Madrid debe disputar siete partidos. El primero ya se ha saldado con derrota.

"Cada partido es una historia, seguimos pensando en ir partido a partido. Toca jugar en Champions contra un equipo difícil, pero tenemos que olvidar y corregir los errores. El Cádiz es pasado y tenemos que pensar en el Shakhtar", sentenció un Casemiro que se ha convertido con el paso del tiempo en un peso pesado.

