Zidane elogia a Haaland... y también habla de Mbappé

Vuelve La Liga y Zinedine Zidane volvió a sentarse en sala de prensa para atender las preguntas de los medios de comunicación antes del encuentro contra el Cádiz. El choque pasó algo desapercibido, llevándose el protagonismo otros temas como la situación de Luka Jovic o el propio pensamiento de Zidane sobre su cargo en el Madrid. Hasta hubo tiempo para hablar sobre Martin Odegaard y otro noruego, Erling Haaland.

A Zidane le preguntaron si había tenido ocasión de ver los partidos de la selección de Noruega durante el parón internacional. El técnico francés reconoció que sí, que aunque a veces no pueda verlos en directo, acostumbra a verlos repetidos para seguir de cerca las actuaciones de sus jugadores.

"Vi los partidos. Martin jugó un poco diferente, en línea de cuatro, pero bien. Cuando van con la selección prefieron que jueguen", dijo Zidane sobre el papel de Odegaard con su selección. El futbolista del Madrid jugó los tres partidos de su combinado nacional como titular siendo protagonista en el 4-0 a Andorra con dos asistencias a Haaland, el otro mencionado en la pregunta del periodista.

Martin Odegaard y Erling Haaland celebran la victoria de la selección de Noruega @fotballandslaget

Zidane no acostumbra a hablar de jugadores que no son de su equipo, pero no pudo negar una obviedad: "Haaland no es mi jugador, pero es bueno; ¡qué voy a decir!", dijo con una sonrisa al terminar de responder. El entrenador del Real Madrid, aunque escueto, tuvo buenas palabras para el delantero del Borussia Dortmund.

Y es que Haaland es uno de los jugadores que más fuerte suena para el futuro del Real Madrid. Sus actuaciones en el Dortmund no pasan desapercibidas para nadie y tampoco para la entidad blanca. Aún así, su fichaje se antoja realmente complicado para el próximo verano por su situación contractual y por otra razón: Kylian Mbappé.

El delantero del PSG y compatriota de Zidane es el gran objetivo que se marca el Madrid. En 2021, cuando solo le quede un año de contrato, el club blanco podría intentar su fichaje. Esa es la prioridad. Curiosamente, a Zidane también preguntaron sobre Mbappé en la misma rueda de prensa.

Los rumores de Mbappé

Esto fue lo que dijo sobre los rumores de Mbappé y si estos pueden influir en el vestuario: "Hay muchos rumores en torno al Real Madrid y no hablo en concreto a Mbappé. Todo lo que se pueda decir no influye en el vestuario. El mercado está cerrado y tenemos este equipo para luchar", dijo.

