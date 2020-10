El Real Madrid sigue mirando al futuro: los mejores jóvenes del mundo que podría juntar

La política de fichajes del Real Madrid hace ya años que va por el camino de apostar por las mejores promesas del mundo. Detectar el talento antes de su irrupción (y su consecuente subida de precio) o lanzarse con fuerza a por promesas ya consagradas. Sea como sea, el futuro es la clave y la apuesta blanca seguirá siendo esa por el momento.

El Madrid ya experimenta en sus carnes las consecuencias positivas de esta política y es ver cómo esos jugadores que se ficharon tan jóvenes van ahora madurando y creciendo hasta convertirse en los mejores. Es el caso de Fede Valverde, que el año pasado ya se instaló en el primer equipo y ahora con 22 años tiene un peso relativamente importante para la edad que tiene. O el caso de Odegaard, nacido el mismo año que el uruguayo, que este año ha regresado al club con más galones que los de solo una promesa.

La tendencia en la plantilla del Real Madrid será la misma durante los próximos años. Una sensación que se hace más evidente si uno mira la lista de finalistas al premio Golden Boy 2020, que se publicó este jueves e incluye a los mejores sub21 del mundo. Aparecen dos jugadores madridistas (solo Madrid, Barça y City tienen más de un representante) y varios objetivos blancos en el mercado.

Vinicius y Rodrygo, 'habituales'

Los del Madrid que ya están son Vinicius y Rodrygo. Sus caras no son nuevas en este premio, ya que es la tercera vez que Vinicius repite y la segunda de Rodrygo. Los brasileños están asentados entre las mejores promesas del mundo y en el Madrid están contentos con su progreso que demuestran. Cada vez tienen más presencia en el equipo de Zidane y asumen más protagonismo sobre el campo, que es lo que se les pide.

Los fichajes del futuro

De la lista de este año, hay otros que podrían sumarse a Vinicius y Rodrygo en el Madrid con el tiempo. Son Erling Haaland y Eduardo Camavinga. Quizás los dos favoritos al premio, aunque el noruego parte con algo de ventaja. Los dos están en la agenda del Madrid y lo esperado es que en las próximas ventanas de fichajes lancen sus redes a por ellos.

Camavinga termina contrato con el Rennes en 2022 y, a priori, será más fácil de fichar. Primero porque pactó con su equipo salir el próximo verano si esta temporada se quedaba para jugar la Champions y segundo porque su plan pasa por jugar en el Madrid, que ya avanzó en su fichaje la pasada temporada hasta que se topó con un muro económico en forma de pandemia.

Lo de Haaland quizás es más complicado. Toda Europa le quiere y los planes del Madrid para la delantera pasan primero por otra joven estrella de la que hablaremos después. Además, su representante es uno de eso de los que no hay que fiarse hasta que todo esté firmado, Mino Raiola. Su salida apunta más a 2022, pero todavía hay mucho camino que recorrer para ver si el Madrid de verdad apuesta fuerte por su fichaje.

Mbappé, con Francia Reuters

El Madrid en el Golden Boy

Volviendo al premio Golden Boy, el Madrid es uno de los equipos que mayor protagonismo ha tenido en los últimos años. Entre los finalistas de ediciones recientes (desde 2017) también ha habido otros jugadores blancos como Andriy Lunin o Eder Militao. También futbolistas que están en la agenda como Dayot Upamecano o el gran objetivo blanco, Kylian Mbappé, que ganó el premio en 2017.

El Madrid no pierde el hilo de las estrellas del futuro. Vinicius, Rodrygo, Haaland, Camavinga, Valverde, Odegaard, Lunin, Militao, Upamecano o Mbappé ya los hemos mencionado. Pero además, no hay que olvidarse de Jovic y otros jóvenes que están cedidos como Take Kubo, Reinier o Brahim.

