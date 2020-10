El Madrid ante su primer Tourmalet: los 7 partidos en 23 días que pueden decidir la temporada

Superado el ecuador del mes de octubre, La Liga y el regreso de la Champions League van a provocar una saturación del calendario que afectará a los equipos que juegan competición europea y que supondrá un mes trascendental para el desarrollo de la temporada. El Real Madrid lo afrontará con un Clásico de por medio en un partido que suele ser trascendental en los últimos títulos del club blanco; siempre que han ganado el título liguero, han puntuado en el Camp Nou.

Prueba de fuego para Zinedine Zidane y su plantilla que tendrán que recuperarse rápido de los tres partidos que han disputado sus internacionales. La mayoría de ellos no han tenido que afrontar todos los duelos, pero preocupa por ejemplo la situación de Luka Modric, que ha jugado dos encuentros completos y en el primero salió 15 minutos. A sus 35 años no es lo más conveniente para un jugador que el técnico francés está mimando especialmente teniendo en cuenta su gran estado de forma.

Hasta el siguiente parón pasarán estas tres semanas tan intensas en las que se podrá a prueba la profundidad de los banquillos. En el caso de los blancos, a pesar de que no ha habido fichajes este verano, se puede decir que la cara B se ha reforzado con la llegada de Martin Odegaard y el regreso de Álvaro Odriozola. Aún así los problemas físicos han mermado considerablemente el potencial de la plantilla.

Vinicius y Benzema, en el rondo durante un entrenamiento del Real Madrid

Sobre todo la preocupación está en el estado físico de Eden Hazard. El belga está quemando etapas para poder estar frente al Barcelona. Queda ver cómo termina la semana, pero lo normal sería que no pudiera disputar todo el choque. Cabe recordar que después de ese encuentro hay otros cuatro igual de importantes y que lo importante es que el extremo pueda estar al cien por cien el resto del año.

Cádiz en casa

Uno de los recién ascendidos visita el Alfredo Di Stéfano con la intención de confirmar las buenas sensaciones que están teniendo en el inicio de la campaña. Con siete puntos en cinco choques, los de Álvaro Cervera serán una dura piedra en el camino que llega con la ilusión de la primera vez a Madrid. Los exmadridistas Álvaro Negredo y Álex Fernández comandan esta escuadra que quiere dar la sorpresa ante el Real Madrid.

Partido trampa para Zidane. No es nuevo para él lo que supone volver de un parón internacional, de hecho este ha sido más duro que los habituales con tres encuentros. El francés ha pedido máxima atención a la plantilla, sobre todo porque hay algunos que llegan tocados. Courtois y Asensio parece que estarán al cien por cien, pero los Sergio Ramos, Kroos, Varane, Modric, Casemiro y Valverde acumulan un cansancio que esta visita podría ser el momento propicio para darles un respiro. El problema está en que no se lo puedes dar a todos, sobre todo a los del centro del campo.

Shakhtar en casa

El estreno de la Champions League se producirá en casa. Los blancos recuperaron el privilegio de estar en el primer bombo esta temporada y evitará hacer un viaje largo como el que significaría ir a Kiev antes de El Clásico. Empezar con buen pie es obligatorio ya que el grupo con Shakhtar, Inter y Gladbach será muy exigente. Las buenas sensaciones que deja el Di Stéfano inspirarán a los de Zidane en busca de la victoria.

El rival será de categoría. Después de una buena Europa League, el Shakhtar llega con Luis Castro y sus brasileños nacionalizados. Un club que acostumbra a ser la cuna de jugadores con proyección llegados desde sudamérica puede complicar y mucho el partido. Pero no solo por estos jugadores. La Selección pinchó esta semana en el país del este de Europa donde hombres como Kovalenko o Marlos eran parte de ese combinado. Ojo con Manor Solomon, la estrella de Israel.

Barça fuera

Y llegará el primer Clásico de la temporada. Un Barça con muchas heridas abiertas detrás con la directiva tambaleándose después del terremoto de Messi de agosto y septiembre, pero que ha goleado en el inicio de la etapa Koeman, recibirá al Real Madrid sin público en el Camp Nou. La última vez que los blancos estuvieron allí todo acabó en 0-0.

Leo Messi protesta por una acción ante el Sevilla EFE

La solidez defensiva de los blancos invita a pensar que el resultado no tenga muchos goles, pero el ataque renovado de los azulgranas con Ansu Fati y Coutinho es un rival a temer. Con o sin Hazard, los blancos quieren saquear el coliseo azulgrana y ahondar en la crisis permanente en la que vive el Barça en los últimos meses. Un ridículo de los de Koeman podría suponer que la cabeza de Bartomeu cayera definitivamente.

Gladbach fuera

El punto más alto de esta cadena de partidos lo encontrará el conjunto de Zidane con el viaje a Alemania para enfrentarse al Borussia Monchengladbach. Primera salida de la Champions League frente al equipo que estaba en el último bombo pero que, por potencial, podría estar en el tercero perfectamente. Muy influenciados por lo que suceda en la salida de El Clásico, los merengues tendrán que afrontar otro duelo trascendental de la máxima competición continental.

Lo normal es que Eden Hazard ya estuviera recuperado de sus dolencias para este choque, por lo que podría ser su primera titularidad de la temporada. El belga se juega las habichuelas en su segunda temporada como jugador blanco y tiene un hambre atroz por regresar y demostrar que es un jugador de 100 millones de euros. El país germano podría ser ese día uno en su campaña de confirmación como estrella blanca.

Huesca en casa

El descenso del inmenso puerto comenzará con un duelo aparentemente plácido por ser otro recién ascendido y disputarse en casa. A pesar de que la igualdad que impera en La Liga desde la pasada de la temporada no te permite ni un punto de relajación, podría ser un encuentro acorde para dar los descansos pertinentes a jugadores sobrecargados de minutos.

El cuadro oscense suma cuatro puntos de 15 posibles y no conoce aún lo que es la victoria en su regreso a la Primera División. Los de Míchel pueden llegar con bastantes necesidades a este duelo en la que será la segunda salida consecutiva después de visitar Anoeta. En cualquier caso, no deja de ser un choque en el que el Real Madrid está obligado a obtener los tres puntos y a hacer una demostración de que esta temporada no quiere ni un solo despiste ante equipos de menor entidad.

Inter en casa

A priori la primera plaza del grupo de Champions se dirimirá frente al Inter de Milán. Los de Antonio Conte, después de una espléndida Europa League en la que solo el Sevilla consiguió pararles los pies, quieren confirmar la fuerza del nuevo proyecto que se ha lanzado gracias al dinero llegado desde Asia. La mejor demostración sería salir del Di Stéfano con una victoria.

Lautaro Martínez celebra un gol de la Real Sociedad en la semifinal ante el Shakhtar Donetsk Reuters

Lautaro y Lukaku amenazan a los blancos después de confirmarse como una de las parejas atacantes más demoledoras de Europa. Además, Achraf Hakimi se enfrentará a su exequipo por primera vez y será una buena razón para dejar el mensaje de que el mejor lateral era él. Zidane tendrá el segundo gran duelo de la temporada con esta visita del Inter. La plantilla está concienciada para cambiar su suerte en Champions este año y esta cita podría servir para lanzar ese mensaje.

Valencia fuera

Estas tres semanas de alta actividad acabarán con una visita a Mestalla, campo difícil donde los haya a pesar de la situación actual del Valencia. La inestabilidad y la capacidad de autodestrucción de este equipo no tiene fin, pero aún así el cuadro de Javi Gracia ha demostrado tener suficiente potencial como para dificultar un partido a cualquier rival.

Lo que está claro es que los blancos llegarán exhaustos a esta última cita, por lo que será importante la gestión de los minutos en los partidos previos. Aún más trascendental será que los problemas físicos no asolen a la plantilla en la previa. Será difícil llegar a este punto con todos al cien por cien, pero el peligro de este encuentro pasa más por esta circunstancia que por el rival en sí.

