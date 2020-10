En directo | Zidane analiza en rueda de prensa el partido contra el Cádiz

El Real Madrid recibe este sábado al Cádiz en el regreso de La Liga tras el parón internacional. El club blanco quiere sumar tres puntos para mantenerse en lo alto de la tabla y llegar con la moral a tope de cara a El Clásico de la semana que viene. Con la Champions y el Barcelona en el horizonte, Zinedine Zidane analizó el encuentro más inminente en rueda de prensa.

El técnico del Real Madrid se midió a los medios de comunicación en una comparecencia en la que uno de los focos está puesto en Luka Jovic. Las recientes palabras de Borja Mayoral sobre el deseo de Zidane de que siguiera él y no Jovic han causado un gran revuelo. El serbio ya ha contestado con un "quizás" que levanta sospechas. Ahora le tocó el turno a Zidane.

Por otro lado, la gran preocupación para Zidane sigue estando en el lateral derecho. Carvajal y Odriozola siguen de baja y contra el Cádiz deberá elegir jugador que ocupe ese hueco. Lucas Vázquez gana enteros, aunque Ferland Mendy jugó también en el carril diestro con la selección de Francia.

Polémica con Griezmann

"Cosas de fuera, no. Tengo muchas cosas con el partido de mañana y con nuestras cosas. Hablar de lo de fuera no tiene sentido".

Las palabras de Mayoral

"Hablo con mis jugadores, pero esto son cosas privadas. No voy a decir lo que hablo con los jugadores, se queda dentro. Lo más importante para mí es ser sincero con ellos. Cada uno puede opinar, decir. No me voy a meter en eso. Hasta el día 5 podía pasar de todo y somos un grupo que vamos a pelear".

Oferta del Madrid a Messi en 2013

"No sé nada. Qué voy a hablar de un jugador que no es nuestro. Sabemos lo que es Messi, lo que ha hecho y está haciendo. Pero no puedo opinar ni sé nada de lo que me preguntas".

Juzgado cada partido

"Lo importante es hacer las cosas al cien por cien. Sé lo que supone el trabajo de ser entrenador del Real Madrid. Son casi 20 años que estoy aquí y la mejor cosa que me ha pasado es llegar a este gran club. Sé que cada partido voy a ser juzgado".

[Más información: Jovic, 'cazado', habla sobre lo que dijo Borja Mayoral: "Quizá..."]