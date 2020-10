Jovic, bajo presión: el plan que tenía el Real Madrid y la confianza de Zidane

Luka Jovic vuelve a estar bajo presión. Regresa del parón internacional habiendo jugando solo un partido de tres y tras las palabras de Borja Mayoral en su presentación con la Roma que ponen en duda la confianza de Zidane en el serbio. No le ha durado mucho al delantero la calma de las oportunidades que recibió del técnico francés y con las que se vio una mejoría en su fútbol.

"Cuando llegué a la pretemporada con el Madrid, yo iba a salir del club rápido, pero Zidane quería que me quedase, yo le decía que tenía que salir para tener más oportunidades. Creo que el club escuchó a Zidane y por eso quería sacar a Jovic [...] Pero al final volví a llamar a su despacho (de Zidane) y le dije que si podía dejarme salir", dijo Mayoral este miércoles.

Se refirió a las semanas finales del mercado de fichajes en las que el Real Madrid se debatió entre dar salida a Jovic o Mayoral para que uno de ellos se quedara como segundo delantero del equipo. Sin embargo, la discusión parece que terminó cuando Zidane dio dos titularidades seguidas al serbio (ante Betis y Valladolid). Jovic sumó 129 minutos por los 23 de Mayoral en ese tiempo que los coincidieron por el equipo.

La disculpa de Mayoral

Zidane parecía decantarse por Jovic, pero según lo dicho por Mayoral no fue así. El delantero de la Roma se disculpó horas después con su excompañero: "Si le tengo que pedir disculpas al Real Madrid o a Jovic, se las pido. No me tenía que haberme metido en cosas del Real Madrid", reconoció Mayoral, arrepentido, en El Larguero de Cadena SER.

"Se está utilizando fuera de contexto una cosa que dije. Zidane me transmitió que estaba contento conmigo. Pero yo no hablé con Zidane de Jovic. Ha parecido que le faltaba el respeto a Jovic y no fue así", aclaró. Aunque la sensación es que su mensaje final no ha sido suficiente para despejar las dudas que Zizou pudo tener con Jovic.

Jovic tiene que remontar. El hecho de que se quedara en la forma en la hizo, como reveló Mayoral, no significa que no vaya a tener oportunidades. Zidane siempre ha dejado claro que cuenta con todos los jugadores que tiene en sus filas y la relación con Jovic no se ha torcido en ningún momento, tal y como reveló el mensaje que puso el jugador hace unos meses al ganar La Liga en referencia a su entrenador.

El futuro de Jovic

La foto del abrazo entre Jovic y Zidane sigue siendo recordada. El serbio se agarra ahora a ello para empezar a ser importante con el técnico que pidió su fichaje el verano de 2019, pero con el que no encontró continuidad en su primera temporada en el Madrid. Jovic, que sufrió por la falta de adaptación, se enfrenta a un segundo año muy importante a sabiendas de que se le buscó una salida por su flojo rendimiento.

Jovic será estudiado. Un segundo año como el anterior si que no se lo podrían perdonar. Su salida en falso este verano, aunque iba a ser como cedido, fue un aviso. Debe convencer a base de goles, los que se le ha olvidado meter desde que llegó a Madrid. Las palabras de Mayoral no le han ayudado y Jovic vuelve a estar bajo presión.

