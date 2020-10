Courtois responde a los ataques de hinchas del Atleti y abre la puerta a retirarse en el Madrid

Courtois está siendo uno de los nombres propios de la temporada del Real Madrid. Sus actuaciones están valiendo puntos y, tras el gran final de la campaña pasada, ha vuelto a cerrar las dudas sobre la posición de la portería. El belga está cómodo y Zidane con su labor también.

El arquero, en una entrevista para El Larguero de la Cadena Ser, ha explicado cómo viene trabajando en las últimas fechas para mejorar su rendimiento. Además, ha defendido su buena relación con Zidane e incluso ha abierto la puerta a retirarse en el club merengue.

Courtois, que no ha querido individualizar su trabajo, ha subrayado la importancia de "estar en esos momentos" complicados del partido porque "lo importante son los tres puntos del equipo". El guardameta, que ha llegado a recibir grandes ataques, ha dejado claro que "la crítica destructiva es fácil", pero no le da valor porque opta por la "crítica constructiva, con la gente cercana".

Uno de los asuntos abordados por el belga ha sido el de las críticas recibidas por los aficionados del Atlético de Madrid. Y es que la placa del portero ha llegado a ser saboteada. Courtois, sin embargo, no le ha dado importancia.

Las críticas

"Afectar te puede afectar un pelín. Somos humanos, también tengo sangre y emociones. Hay que saber de dónde vienen las críticas. Hay que saber lo que dice el míster, tu gente cercana, entrenador de porteros, tu familia... Sé cuándo podría haber hecho algo más. Lo llevo haciendo desde niño. Entiendo que no estaba haciendo los paradones para ganar partidos y entiendo que haya gente que hable. Desde fuera es muy fácil. La gente es libre de opinar. Solo con el trabajo lo puedes sacar adelante y creo que es lo que estoy haciendo".

Defensa a De Gea

"Un portero no es una posición fácil. Si falla el centrocampista hay un portero y defensas para salvar. Lo de De Gea, también quieren que vayas a cortar la pelota fuera del área. La pelota iba muy fuerte, le pillaron un poco descolocado. Para mí no es un gran fallo. El límite de los porteros es que son decisiones de medio segundo, a veces te sale bien y otras no. David cortó varios balones y contra Suiza también. Ayer España pudo haber ganado 1-4".

Su evolución

"Donde más tenía mi debilidad antes era con el juego con los pies, pero creo que he mejorado mucho. Este año estamos jugando desde atrás. Siempre se puede buscar ser más fuerte, más rápido, saltar más lejos... Los entrenamientos con el Madrid, luego a veces entreno con un entrenador personal... Tengo un cocinero desde hace un año para optimizar más la comida y la energía. Son detalles que con 21 años no piensas tanto porque estas lleno de energía. Si quieres tener una carrera larga, te tienes que cuidar".

Apoyo de Zidane

"Siempre ha contado conmigo y eso es importante. En los momentos difíciles, si no notas que el míster está contigo, es difícil. Si no sabes soportar esa crítica o no notas que tienen confianza en ti, es difícil. Cada futbolista necesita estar bien mentalmente. Notar esa confianza y que sepan de mi calidad... Zidane es una gran figura, un buen míster y creo que se está notando con los resultados".

Simeone o Zidane

"Con Zidane es otro fútbol. He tenido también a Conte, a Mourinho... Si algún día quiero ser entrenador, puedo coger de cada uno lo bueno".

Ser entrenador

"No lo sé todavía. Algunas veces me gusta, otras lo tomo por otro lado... Me queda mucho por saber qué me va a gustar. Igual me gusta más estar con los jóvenes, ser entrenador de niños".

Insultos en el Atleti

"Doler no me duele, porque al final esa es la rivalidad entre los equipos. Sé lo que significa esa rivalidad con el Madrid. Sé lo que le he dado al Atlético, que he dado el 200%. Hay gente que siempre lo recordará y me han deseado suerte y no hay ningún problema. Los derbis, me motivan algo más cuando pasan esas cosas y hay ese ambiente. Eso lo echas de menos, que no haya gente en las gradas. Si se queda en el estadio y no tiene problemas mi familia...".

Cristiano o Messi

"No los puedes comparar, son de otro mundo. Cristiano es más de su atletismo, su fuerza, su velocidad, ese don de gol que tiene. Y Messi es más el talento, esos regates que no te esperas, pasar a cuatro tíos en dos metros... Pero no los puedes comparar y decir que uno es mejor que otro. Estoy orgullo de haber jugado contra ellos".

Messi durante el Celta-Barça La Liga

Messi y su conflicto

"Eso al final son cosas suyas. Pero para mí La Liga es la mejor del mundo y quieres que los mejores jugadores estén aquí".

Los estadios

"Jugar en el Santiago Bernabéu es un lujo. Para mí el estadio más bonito y ahora va a quedar como el mejor del mundo. Se echa de menos. Lo que nos toca es jugar en el Di Stefano y lo estamos haciendo muy bien. Hemos encontrado nuestro hogar y podemos ganar los partidos".

Retirarse en el Madrid

"Sería bonito poder jugar aquí lo que me queda de mi carrera. Pero primero hay que jugar bien y seguir ganando. Quiero seguir muchos años más. Desde que estaba en el Atleti, Madrid es una ciudad fantástica y me encanta estar aquí. Cuando me fui a Londres echaba de menos Madrid".

Los mejores porteros

"Es una buena pregunta, pero no me voy a mojar. Hay una selección de grandes porteros que están en los equipos más grandes. La calidad siempre está ahí. Para mí es así. Vosotros podéis opinar y hacer vuestra crítica".

Oblak o Ter Stegen

"El Barça es un equipo que juega desde atrás, donde el portero es muy importante. Nosotros lo estamos haciendo más, jugar con los pies. Ter Stegen por eso encaja más ahí, pero lo importante es parar. A Oblak no se le pide jugar desde atrás, pero si en un futuro pasa seguro que lo hará bien. Los porteros tienen que ser completos. Lo importante es parar, pero en la posesión de balón puedes abrir mucho el campo".

Dificultad en el Madrid

"En la Selección también jugamos bastante ofensivo, y al final para un portero eso es más difícil porque tienes que medir cuándo quedarte atrás, pueden generarte ocasiones de gol...".

El papel de Ramos

"Sergio Ramos es muy importante para nosotros. Es cosa suya con el club. Todos los madridistas queremos que siga. Siempre le admirado mucho, menos una vez en Lisboa. Siempre se lo digo".

No falta gol

"No nos falta gol. Sabemos que Karim marca goles fácil, Marco también, Vini también. Hay que creer en nosotros, luego sale solo. Lo que me preocuparía sería no crear ocasiones. No creo que haya problema".

Keylor Navas

"Eso es más una pregunta para los aficionados y la gente que le gusta opinar. Lo que yo intento hacer es hacer mi trabajo, ayudar al equipo a ganar y aportar mi parte al equipo. Creo que, obviamente, Keylor ha ganado lo que ha ganado en el Madrid. Es un gran portero que lo sigue demostrando en el PSG. No se puede comparar, ahora es una nueva época y tengo que ayudar al equipo sin pensar en quién ha estado antes".

Hazard

"Sí. Estoy cien por cien seguro de que vamos a ver al mejor Eden. Él es el primero que quiere demostrarlo, ahora ha tenido mala suerte, pero le veo bien. Ojalá pronto lo pueda demostrar. Justo antes de su lesión, el año pasado, llevaba dos o tres partidos muy buenos y tuvo mala suerte. No fue fácil salir de eso. En este mes le vi entrenar muy bien. Estoy seguro de que dentro de nada va a explotar y nos va a dar muchas alegrías".

La marcha de Bale

"Lo que tu hablas con el míster es algo personal, no sé lo que habló con él. Yo con Bale siempre he tenido buena relación. No se ha ido al mejor equipo de Londres, pero le deseo lo mejor para el futuro. Es un gran jugador".

