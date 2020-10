La conversación de Bale que le llevó a fichar por el Real Madrid

Gareth Bale abandonó el Real Madrid durante el pasado mercado de fichajes para jugar en el Tottenham durante la temporada 2020/2021 como cedido. Billete de vuelta de la capital española a Londres, donde ya triunfó el galés en su primera etapa como futbolista de los spurs.

Fue en el Tottenham donde se labró un nombre en el top mundial. Pero llegar hasta ahí no fue nada sencillo. Ahora ha sido Villas-Boas el que ha desvelado la conversación que mantuvo con el jugador. Fue el propio Bale el que le dijo, allá por la temporada 2012/2013, que se sentía estancado y que lo mejor para él y para el equipo era un cambio de rol sobre el terreno de juego.

"Gareth no sentía que estaba ofreciendo todo su potencial, vino a mi oficina un día y me dijo: 'Jefe, no estoy contento, las cosas no me van bien'. 'De acuerdo. Puedo intentar cambiar a una formación 4-4-2 y puedes jugar libre en la parte de arriba con Adebayor y puedo mover a Sigurdsson a la izquierda, interviniendo'", ha revelado el técnico en declaraciones para Copa90, que reproduce Daily Mail.

Villas-Boas y Bale, en el Tottenham Reuters

"Aquí es cuando Gareth comienza esa serie de partidos en los que marcó, creo que durante cinco o seis encuentros seguidos, y su carrera explotó a partir de ese momento", ha continuado un Villas-Boas que no dudó en aceptar la petición del 'Expreso de Cardiff'. Un cambio que llevó al jugador a firmar por el Real Madrid poco después

Después de 44 partidos disputados, en los que firmó 26 goles y dio 15 asistencias, el club blanco echó el resto para convencer a Daniel Levy y conseguir el traspaso de un Gareth Bale que fue de más a menos durante su etapa en Concha Espina. Hasta el punto de estar prácticamente desaparecido el pasado curso y de ahí a su salida.

Bale recupera la sonrisa

Zidane no quería a Bale en su plantilla y Bale no quería jugar más para Zidane. Tanto monta, monta tanto. Pero a su llegada a Londres y después del encuentro con Mourinho, nada le quita la sonrisa de la cara al extremo galés. "Me ha hablado de algunas posiciones que le gustaría que jugara y obviamente estoy contento con eso. Él fue una gran razón para que volviera aquí, es un nombre familiar y un ganador", dijo sobre el entrenador luso en BT Sport.

Gareth Bale, futbolista del Tottenham. Foto: Instagram (@garethbale11)

Todavía no ha debutado, ya que llegó arrastrando unas molestias de las que ya está recuperado. Durante el parón se le ha podido ver en los entrenamientos del Tottenham feliz y marcando goles. Una nueva etapa comienza para él, pero sin dejar de mirar al futuro, ya que en junio se deberá resolver qué pasa con él más allá del final de la temporada 2020/2021.

