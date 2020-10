Asensio y Courtois, listos para el Cádiz; Vinicius, duda para el partido

Este fin de semana regresa La Liga y lo hace con la jornada 6 del campeonato doméstico. El Real Madrid recibe al Cádiz en el Di Stéfano y a falta del regreso de los internacionales, los jugadores merengues continúan preparando el choque liguero en las instalaciones de Valdebebas.

Los blancos son los actuales líderes del campeonato. Tienen un partido aplazado, frente al Getafe de la primera jornada liguera, pero quieren seguir sumando de tres en tres para seguir en lo más alto de la tabla. No hay que olvidar que el próximo sábado 24 llega El Clásico, por lo que es muy importante que el Real Madrid mantenga las distancias antes de desembarcar en el Camp Nou.

Este miércoles se ha llevado a cabo la tercera sesión de la semana en la Ciudad Real Madrid. En el entrenamiento han llegado dos buenas noticias. La primera protagonizada por Thibaut Courtois, la segunda por Marco Asensio. Aunque ambas con un denominador común: su regreso al trabajo con el grupo. Durante los últimos días habían trabajado al margen por unas molestias, pero ya están listos.

Asensio en el entrenamiento del Real Madrid

Dos importantes incorporaciones y es que Courtois se ha erigido como el salvador del Real Madrid en los últimos meses, mientras que el '11' blanco puede dar un plus al equipo en ataque. Ahora la decisión sobre si juegan o no contra el Cádiz queda en manos de un Zidane que no suele ser amigo de arriesgar.

Por otro lado, se encuentra Vinicius. El brasileño pone la nota negativa del día en la casa blanca. Según ha revelado el diario MARCA, el extremo ha sido baja en el entrenamiento del miércoles por un resfriado y, muy importante, está descartado que sea Covid-19. Dependiendo de cómo evolucione, 'Vini' podría ser baja también en la sesión del jueves o incluso del viernes. De ahí que no esté asegurada su presencia en el choque del sábado.

Trabajo del día

Los internacionales todavía no se han reincorporado a los entrenamientos en Valdebebas, un regreso que se irá produciendo entre este jueves y viernes. La sesión comenzó con los futbolistas blancos realizando unas series de control y presión, además de combinaciones con finalización en porterías pequeñas.

Karim Benzema, en un entrenamiento del Real Madrid

Después, se disputaron varios partidos en campos de reducidas dimensiones, para finalizar el trabajo del día llevando a cabo pases y remates a puerta. En cuanto a los jugadores que trabajan al margen del grupo, Mariano y Militao se ejercitaron en solitario tanto en el interior de las instalaciones como sobre el césped. Hazard, Carvajal y Odriozola continuaron con sus respectivos procesos de recuperación.

