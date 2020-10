Odegaard y el 'caso Modric': el paso adelante que espera el Real Madrid

El Real Madrid ya piensa en su regreso a la competición el próximo sábado contra el Cádiz. El parón internacional va acercándose a su final y ya ha dejado algunas cosas positivas para los blancos. La principal es Martin Odegaard y su paso adelante. El noruego ha dejado ver con su selección lo que espera el Madrid y que ya demostró en la Real Sociedad la pasada temporada.

Odegaard fue protagonista recientemente durante el partido que enfrentó a Noruega contra Rumanía. La selección escandinava, que venía de despedirse de su clasificación para la Eurocopa del próximo verano, venció 4-0 a Rumanía con sus dos estrellas a un grandísimo nivel. Haaland metió un hat-trick y las dos primeras asistencias se las dio Odegaard. Conexión letal con el Madrid sin perder ojo a ninguno de los dos.

Haaland está en la lista de futuribles y a Odegaard le tiene ya. Del segundo espera grandes cosas tras un inicio tímido esta temporada que, sin embargo, no ha hecho saltar las alarmas. En el Madrid son conscientes de que Martin viene de una difícil lesión (tendinopatía rotuliana en la rodilla derecha) y su pretemporada no ha podido ser la mejor por eso. La imagen que deja con Noruega es de estar 'despertando'.

Martin Odegaard y Erling Haaland celebran la victoria de la selección de Noruega @fotballandslaget

Odegaad recupera sensaciones con El Clásico cada vez más cerca en el horizonte. La carrera por la titularidad estará apretada, habiendo jugado solo más que Isco entre los futbolistas del centro del campo del Madrid. Modric, Casemiro, Valverde y Kroos (pese a su lesión) han jugado más. Además, el regreso del alemán apretará todavía más las cosas en la medular blanca.

Tras empezar como titularísimo, Odegaard se ha ido diluyendo en los planes de Zidane. De salir de inicio contra Real Sociedad y Betis a jugar dos minutos contra Levante y cero frente al Valladolid. Zidane dio un paso atrás con el noruego a la espera de que cogiera ritmo y pudiera encajarle bien en su dibujo.

Lo que se espera de Odegaard es justo lo que hace un año estaba mostrando en la Real Sociedad. A estas alturas ya se había convertido en la revelación de La Liga tras llegar cedido al Reale Arena en verano. Lo había jugado absolutamente todo en ocho jornadas y había metido dos goles y repartido otras tantas asistencias.

El Madrid quiere eso, que Odegaard dé un toque distinto al centro del campo y renueve sensaciones en el equipo. Es la savia nueva en la plantilla blanca y quien tras tres años y medio fuera ha vuelto al club con hambre para triunfar y ganar en el equipo de las 13 Champions League.

Modric lo pone 'difícil'

Este parón bien puede ser el punto de partida para Odegaard superada su lesión. A su vuelta a la capital (todavía tiene que jugar este miércoles contra Irlanda del Norte) tendrá mucho por demostrar y mucho por ganar, como por ejemplo ir encarrilando una de las misiones que se le encomendó en el Madrid al adelantar su vuelta al equipo esta temporada: recoger el relevo de Modric.

El Madrid quiere que Odegaard ocupe el hueco de Modric cuando este salga del equipo, algo que podría suceder el próximo verano si Luka no renueva ante su contrato que vence el 30 de junio de 2021. Aunque Modric no da signos de desgaste y, por ahora, ha sido el jugador más en forma del centro del campo del Madrid en este inicio de temporada. Zidane está encantado con el papel de su '10'. A sus 35 años, no se lo va a poner fácil a Odegaard para 'jubilarle'.

