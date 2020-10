Hazard, 'Objetivo El Clásico': las cuentas del Real Madrid para que llegue ante el Barça

Hazard es el nombre propio del Real Madrid para las próximas jornadas. El delantero belga sigue trabajando individualmente para recuperarse lo antes posible y regresar con el equipo blanco. El objetivo, tanto suyo como del club, es que pueda estar en el primer Clásico de la temporada en el Camp Nou. Para ello, le queda algo más de una semana.

El atacante sabe de su importancia. Las lesiones ya lastraron su pasada temporada y Hazard quería huir de esos problemas físicos que están evitando su continuidad en la capital. La última campaña se perdió 23 encuentros por culpa de las dolencias y esta vez, tras viajar con Bélgica, confirmó sus malas sensaciones.

Roberto Martínez, seleccionador, defendió durante las primeras ventanas de la UEFA Nations League que quería usarle en dos partidos oficiales. Finalmente hubo cambio de planes y no le dio minutos para no jugársela. Hazard regresó al Madrid y tampoco pudo jugar. Su debut esta temporada iba a quedarse en pausa.

Pese a ello, en el Real Madrid se ha trabajado con total precaución. No se le ha forzado y, gracias al buen rendimiento de la plantilla en general, no ha habido que arriesgar con el delantero. De hecho, esa era una de las cosas que en el club merengue se aclaró desde el primer momento: no se correrían riesgos con Hazard. Así ha sido y el goleador afronta ahora el tramo final de su recuperación con el Barcelona en mente. El Real Madrid, antes, se las verá con el Cádiz (17) y Shakhtar (21).

Las fechas de su regreso

Fue el pasado 30 de septiembre cuando se confirmaba la peor noticia posible. Hazard, que había entrado en la convocatoria de Zidane para enfrentarse ante al Valladolid, no iba a poder hacer su aparición estelar. Era el nombre que más había llamado la atención de la lista de disponibles para la jornada. Hazard y sus minutos era de lo más esperado del encuentro.

Sin embargo, no se pudo concretar el regreso a los terrenos de juego. El Real Madrid confirmaba su baja por problemas musculares y, desde entonces, comenzaba una lesión de cerca de un mes sin poder jugar. Más concretamente entre tres y cuatro semanas. En caso de ser el primer pronóstico, Hazard llegaría al duelo ante el Barcelona. Si se extendiera a un mes, el calendario no estaría de su lado.

"Se ha hecho daño en el entrenamiento. Era como una contractura, no tiene nada que ver con su lesión anterior. Podía pasar porque llevaba mucho tiempo sin jugar. Tiempo no te puedo decir exactamente". Fueron las palabras de un Zidane que aprovechó la ocasión para restar gravedad al asunto: "Sabe que es poca cosa, pero hay que tener un poco de tranquilidad con él. Yo creo que es una cuestión de poco tiempo, seguro".

Y, para aumentar el optimismo, hace apenas diez días trasladó las buenas sensaciones con el jugador: "Soy positivo en todo y lo mismo con Hazard. Es una lesión muscular por haber trabajado mucho en volver. Su lesión está bien y ojalá esto siga así".

Hazard y Jovic entrenando

El club se vuelca

Si algo no le está faltando a Hazard en la capital es apoyo. El delantero sabe que tiene ante sí una temporada fundamental para triunfar en el Real Madrid y el vestuario se ha posicionado de su parte. Saben del potencial que tiene y que la mala suerte es la que está frenando su explosión en la entidad merengue.

Courtois, uno de sus íntimos en el vestuario blanco, ya mostró su apoyo en la primera lesión: "De momento Eden está entrenando con el preparador físico, esperamos que pronto pueda incorporarse con el equipo. Creo que se siente bien, pronto podrá ayudarnos a ganar partidos". Y, poco después, confirmó el sentir del delantero: "Hazard está afectado y triste, tenía muchas ganas de volver".

La última sesión de entrenamientos la realizó en el interior de las instalaciones con algunos jugadores como Odriozola o Carvajal, también lesionados. Las próximas jornadas en Valdebebas marcarán el devenir de Hazard en la temporada merengue. El objetivo es que llegue.

