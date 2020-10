Rodrygo explica su método para mejorar en el campo

Rodrygo Goes es uno de los grandes talentos del fútbol mundial. El Real Madrid se fijó desde muy pequeño en sus habilidades y en sus capacidades, y se lanzó a por su fichaje porque vio en él a uno de los mejores jugadores del futuro. Ahora tan solo es una joven promesa que está empezando, pero ya se marca retos muy ambiciosos. Estar en el equipo blanco ya es uno de ellos.

El futbolista brasileño destacó muy joven en Brasil y eso provocó que fuera una de las grandes esperanzas de la cantera del Santos. Su aspecto menudo, su fútbol eléctrico y su facilidad para hacer gol hicieron que rápidamente se le comparase con los últimos cracks que han salido del conjunto brasileño, en especial con Neymar y Robinho. Sin embargo, Rodrygo quiere escribir su propio camino.

Rodrygo se encuentra en estos momentos concentrado con la selección absoluta de Brasil, la cual ya conoce tras haber disputado unos partidos amistosos el pasado año. No obstante, el extremo también quiere crear su propio camino en la canarinha, alejado de comparaciones y parecidos.

Rodrygo conduce el balón ante la defensa de Bolivia EFE

"Desde que empecé en el Santos han hecho estas comparaciones. Nuevo Neymar, nuevo Robinho... Y siempre me alejé de esas comparaciones. Siempre he dicho que quiero ser Rodrygo y quiero hacer mi historia. Neymar sólo es uno y sólo estará él".

Poco a poco, Rodrygo está adaptándose al juego y al ritmo también del fútbol europeo, definiendo sus características y cuáles son sus focos de acción dentro del campo. Además, su buena relación con Zidane le hace tener confianza para que el entrenador madridista le ayude también a crecer, no solo en el Real Madrid, sino también con la selección, donde fue un jugador clave en las categorías inferiores.

"Creo que Zidane me ayuda poniéndome en la derecha. Desde que estaba en el Santos con Sampaoli he empezado a jugar allí también. Siempre he jugado por la izquierda, pero me metí en la cabeza que quería jugar por ambos lados y eso era importante para mí... Eso me da más opciones, para poder jugar en las dos bandas, tanto en el Real Madrid como aquí en la selección".

Rodrygo intenta robar el balón a Aihen REUTERS

La competencia en la delantera

"Sabemos cómo es la competencia en el ataque de la Seleção. Es una de las posiciones más difíciles, donde hay más gente, grandes jugadores. Y sé lo importante que es para mí entrar bien en el juego, participar, hacer lo que el profesor Tite me pidió que hiciera. Espero continuar mi trabajo, poder venir más a menudo y ser llamado con la selección".

Rodrygo, a pesar de tener tan solo 19 años, ya tiene la cabeza muy bien amueblada. Desde muy pequeño ha demostrado ser un chico muy maduro, lo que le ha permitido quemar etapas en su formación a velocidad de vértigo. El brasileño, además, ha tenido la mentalidad suficiente para buscar su polivalencia en el campo y entender que si amplía sus registros y le ofrece más posibilidades a sus entrenadores, tiene más opciones de jugar, sea en una banda o en otra. Además, su facilidad para hacer gol le hacen un jugador diferencial se encuentre en la zona en la que se encuentre.

