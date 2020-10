El compromiso físico de Vinicius con Zidane y el Real Madrid

Disciplina y compromiso. Son dos valores que se antojan a cualquier plantilla de trabajo, pero que no siempre se obtienen en su mayor grado. El Real Madrid de Zinedine Zidane encontró en el confinamiento el 'click' que llevó a una nueva dimensión esas circunstancias que luego convergieron para obtener una Liga. Pero hay un jugador en concreto que está poniendo el culto a su cuerpo como la razón para seguir mejorando: Vinicius Jr.

El extremo brasileño sigue compartiendo ese trabajo físico extra que hace además de los entrenamientos con el resto de la plantilla. Vini está alcanzando un punto físico perfecto, no quiere ver que otro está mejor, su obsesión con ser el mejor le lleva a ejercitarse cada día al máximo. Dar el cien por cien está tatuado en la cabeza del joven atacante blanco.

Vini se ha comprometido a que cada vez que le mire Zidane, esté en el mejor tono físico posible. Si ese día no entra en el once, o en el campo, no será por él. La competencia en este equipo y con ese escudo que lleva al pecho es máxima, por lo que sabe que no siempre va a jugar. Pero también esas mismas circunstancias obligan a que su estado físico, metal y deportivo siempre sea el mejor.

Vinicius ya lleva tiempo entendiendo lo que significa jugar en el Real Madrid. En esta temporada, la tercera ya como jugador merengue, está aún más obligado a dar un salto más grande. Si el brasileño tiene a parte del madridismo en el bolsillo, aún le queda mucho para conseguir ser parte de la historia de este equipo, un sueño en el que está empeñado como lo deja claro cada vez que habla. Ese ímpetu por conseguir un triplete es solo la punta del iceberg de la ambición de este jugador.

El físico con Zidane

Zidane hace tiempo que fue capaz de detectar hacia donde derivaba el fútbol del mañana: un fútbol donde el físico es tan importante como el talento. Cada vez destacan más los jugadores cuyo cuerpo tiene capacidades superiores al resto, con una medición al detalle de aspectos como el peso, los entrenamientos y otras peculiaridades, como la dieta 'del paleolítico' de Marcos Llorente o la costumbre de Lewandowski de dormir acostado del lado contrario a su pierna buena.

Cada vez los futbolistas se cuidan más y eso se traduce en mejor físico de los equipos. Zidane lo sabe y junto a Gregory Dupont, el preparador físico del primer equipo, ha ido insistiendo a sus jugadores de ello durante el último año. El Real Madrid ha ido evolucionando a esa tendencia, en la que seguramente hace unos años solo se encontraba, en su máxima expresión, Cristiano Ronaldo.

También se lo ha inculcado a los más jóvenes. Sorprende ver la enorme evolución física de Vinicius y Rodrygo desde que llegaron al Real Madrid. Más volumen y más potencia en los brasileños para rendir bajo las exigencias del fútbol europeo.

