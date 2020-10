Casillas: "El Oporto me ofreció algo que el Real Madrid no"

El acto orquestado por La Gazzetta dello Sport ha tenido a varios protagonistas españoles. Uno de ellos el presidente de LaLiga, Javier Tebas, pero también un Iker Casillas que ha hablado del campeonato nacional, así como de la Selección, el Balón de Oro o el Real Madrid.

El que es considerado como uno de los mejores porteros de la historia ha señalado que el cambio en La Liga se ha producido gracias a la gestión de Tebas: "El artífice del cambio ha sido Javier Tebas. El cambio no ha sido radical, pero sí gradual. LaLiga tiene un nivel excepcional en todo el mundo".

Leo Messi ha sacudido los cimientos del fútbol español después de comunicar al Barcelona en un burofax que quería salir del club. El '10' azulgrana se queda, de momento, y sobre todo ello también ha hablado Casillas con el medio italiano, recordando su historia con el Real Madrid.

Leo Messi protesta por una acción ante el Sevilla EFE

"Claro que es una bonita historia empezar y acabar con la misma camiseta. No sabemos cuando cambias de equipo. Yo cambié de equipo por circunstancias. El Oporto me ofreció algo que el Madrid no y cambié el campeonato y el país", ha revelado el de Móstoles.

A su vez, Iker Casillas ha comentado qué supone jugar en otro país después de hacerlo toda una vida en el tuyo: "Cuando juegas en uno de los mejores clubes del mundo es difícil poder aspirar en otro club. Cuando juegas en un club toda la vida cumples tu sueño. Los últimos cinco años con 35 años tenía la voluntad de cambiar".

La Selección

Sobre la etapa dorada de la selección española también ha hablado el exguardameta: "Lo que vivimos nosotros fue un momento único. Jugamos con una seguridad con Puyol por delante. La defensa era impenetrable. Cuando empecé con Xavi en 2001 cuando vivimos el Mundial había cinco capitanes en ese equipo. Al final éramos cinco jugadores de mucho peso después de haber jugado tantos años como Xavi, Xabi Alonso o Puyol.

Buffon y el Balón de Oro

Gianluigi Buffon ha sido uno de sus grandes rivales por ser el número 1 de los porteros, pero entre Gigi e Iker hay una relación también de respeto mutuo: "Me alegro mucho porque al final consiguen lo que todos hemos querido y que se valore nuestra posición. Los porteros continúan en su misión y sean una referencia y les van a conocer. La rivalidad que hemos vivido ha sido positiva y sana".

Rivalidad eterna

Hablando de Real Madrid y Barcelona, ha comentado que aquella mítica final de la Copa del Rey disputada en Mestalla fue "apasionante" y también "un partido bonito". Casillas ha desvelado después cuál es su Clásico favorito: "El primero que jugué y ganamos 3-0. El Clásico lo veía como algo de otro planeta".

Iker Casillas, Cristiano Ronaldo y Leo Messi EFE

Los tiempos han cambiado y con el coronavirus, la ausencia de público en las gradas desluce el espectáculo del deporte rey. El Clásico se jugará también sin aficionados: "Verlo en casa no es tan emocionante como en el campo. Es una situación extraordinaria y que pronto se pueda volver, abrazarse, gritar gol y ahora hay que ocuparse de la salud y entrar de nuevo".

