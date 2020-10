Casemiro: "Mbappé me gusta, pero hablaré de él si algún día es jugador del Real Madrid"

Casemiro ha concedido una entrevista a #Vamos durante el parón de selecciones. Desde la concentración de Brasil, el mediocentro ha hablado del Real Madrid y también de varios nombres propios como los de Hazard, Benzema o Mbappé. También ha hablado sobre algunas curiosidades.

Verdadero nombre

"Poca gente sabe que en realidad me llamo Casimiro, porque el apellido de mi madre es con i: Casimiro. Cuando jugaba en Brasil, hubo un partido en Sao Paulo en el que la gente empezó a llamarme Casemiro. Ese día hice un partidazo y decidí que me siguiesen llamando así, con e. Y hasta hoy".

Dorsal favorito

"Cuando volví tras estar en el Oporto me dijeron que eligiese entre el 21 o el 14. Yo no dudé, cogí el 14 por Xabi Alonso y Guti. Fueron dos referentes con los que aprendí y crecí".

Real Madrid

"Somos líderes... ¡Las sensaciones son buenísimas! Ojalá que la gente siga hablando y nosotros sigamos líderes. ¿La pretemporada? Ha sido corta, pero como decís en España, 'es lo que hay'. Estamos aún cogiendo forma y nos falta un poco, pero la dinámica es buena".

Falta de gol

"¡Cómo va a faltar gol! Benzema es probablemente el mejor '9' del mundo y hay que tenerle un mínimo de respeto. Desde el año pasado somos un equipo muy sólido con jugadorazos como Hazard, Rodrygo, Vinicius... No podemos meter cinco goles en todos los partidos, pero tampoco falta gol".

Fichajes

"Tenemos el mismo equipo que ganó la Liga el año pasado. Evidentemente, cuantos más jugadores de calidad puedan venir, mejor, pero con este equipo hemos demostrado que se pueden ganar títulos y el último año levantamos dos (Liga y Supercopa). Nosotros sabemos que la plantilla actual es fuerte. ¿Hacían falta fichajes? Esa es una pregunta para el presidente".

Hazard

"Él sabe que le está costando, pero en los entrenamientos se nota que es un jugadorazo. Cuando empiece a tener ritmo y encadene 3-4 partidos volverá a ser el de siempre. El año pasado se lesionó en su mejor momento, sólo necesita regularidad".

Bale

"Se llevaba muy bien con todo el mundo. Cuando juega, si está concentrado, es uno de los mejores del mundo, top 5 sin duda. Para mí es un placer haber compartido vestuario con alguien como él. Ojalá le vaya todo genial en esta etapa en el Tottenham. Le agradezco los 'chirlos' que metió en las finales, yo cuando pienso en Gareth es para recordar esos buenos momentos".

Mbappé

"Es un grandísimo jugador y en este club se hablan de muchísimos nombres. Si el Madrid fichase a todos los que salen, tendríamos más de 100 futbolistas en plantilla. Mbappé no es jugador nuestro y hablaré de él cuando lo sea, si es que algún día lo es. A mí me gusta, pero también Neymar, Coutinho... Son futbolistas de extrema calidad y a todo el mundo les encanta".

Los jóvenes

"Deben tener espejos, referencias a las que seguir, porque en 4-5 años ellos -Rodrygo, Vinicius, Valverde...- serán los líderes del Madrid. Nosotros, los veteranos, intentamos poner la línea a seguir para los chavales. La política de fichar jugadores jóvenes del club es un enorme acierto".

Champions League

"El Madrid está obligado a exigirse el máximo. El grupo (Mönchengladbach, Inter y Shakhtar) es difícil. Tendremos que salir fuertes. Muy fuertes".

Fama de jugador duro

"El mediocentro defensivo tiene que ser agresivo. ¿Con cuidado? Sí, pero es una posición complicada. Yo siempre intento tener las situaciones controladas".

Futuro

"A mí me encanta ver fútbol, hasta el punto que mi mujer a veces se molesta porque me paso los días viendo partidos. ¿Ser entrenador? Ojalá que no, porque es un cargo muy complicado. Da igual como vayan las cosas, el entrenador siempre acaba siendo el culpable".

Brasil

"El camino para levantar un Mundial es muy largo -Brasil lleva 20 años sin levantar una Copa del Mundo-. Tenemos un buen fondo de jóvenes que aprietan con fuerza. Estamos creando una nueva identidad y este es el camino. Nosotros queremos el Mundial, pero primero hay que clasificarse y en eso estamos centrados".

Rafa Nadal

"Sigue haciendo historia. Es de los mejores de todos los tiempos y para mí es un honor que además sea del Madrid. Le deseo toda la suerte del mundo en el futuro y le doy la enhorabuena por lo que consiguió en París. Lo que está haciendo no es normal y hay que disfrutarlo".

Llegada a los eSports

"He creado un equipo de Counter Strike fichando a jugadores brasileños. El cuerpo técnico es enteramente de españoles. Dentro de poco daré más novedades, pero el objetivo es que sea el mejor equipo".

Embajador de Save The Children

"Muchos jugadores lo somos, intentamos ayudar con nuestra imagen, porque con nuestra influencia podemos salvar a mucha gente. Aunque sea un poco, un mínimo, todos deberíamos aportar".

