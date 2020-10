Odegaard 'ficha' a Haaland: la pareja de futuro que ilusiona en el Real Madrid

Tiempo de selecciones y también de reencuentros. En Noruega se han vuelto a ver las caras el centrocampista del Real Madrid Martin Odegaard y el delantero del Borussia Dortmund Erling Haaland. El nombre de este último continúa marcado en rojo en la agenda del club blanco. Durante los últimos meses mucho se hablo de su posible fichaje, pero la crisis de la Covid-19 paralizó cualquier llegada al Santiago Bernabéu.

Fue Florentino Pérez el que confirmó que hasta Mbappé podría esperar. Palabras que llegaron después de la conquista de La Liga 34 por parte del conjunto merengue. Un verano en el que las únicas 'caras nuevas' han sido los cedidos que han regresado a Valdebebas. Precisamente, siendo uno de ellos el propio Martin Odegaard.

El madridismo mira a 2021 con más optimismo, sobre todo si a lo largo de la presente temporada el templo de Concha Espina vuelve a abrir sus puertas al público. Y aunque el nombre de Haaland está entre los destacados, no es el único jugador que gusta, ya que Mbappé y Camavinga son dos de las prioridades de cara a la 2021/2022 y al futuro de la institución.

Erling Haaland celebra un gol con la selección de Noruega EFE

Haaland tiene el gol en las venas. El nórdico no estará en la próxima Eurocopa, así como tampoco Odegaard, pero eso no rebaja su caché. En el último partido disputado por la selección de Noruega, el delantero marcó tres de los cuatro goles de su combinado nacional. Y eso no fue todo, ya que su conexión con el centrocampista del Real Madrid no ha pasado desapercibida.

En los dos primeros goles que marcó el del Borussia Dortmund, su asistente fue Odegaard. La primera diana después de un pase preciso en profundidad del centrocampista. El segundo, un pase de gol en forma de regalo en el área pequeña. Todavía marcaría otro Haaland, aunque ese último tanto no gracias a una asistencia del madridista.

Otra marca para Haaland

Ese hat-trick frente a Rumanía vuelve a colocar el nombre de Erling Haaland entre los elegidos. El noruego es el primero en firmar tres goles en un partido de la UEFA Nations League desde que Cristiano Ronaldo hiciese lo propio durante las semifinales de la competición, allá por el mes de junio de 2019.

Erling Haaland celebra con Martin Odegaard su gol con la selección de Noruega EFE

Desde que irrumpiese en el fútbol, su nombre siempre ha ido asociado a la palabra gol. De hecho, siendo un juvenil ya causó sensación, y fue portada en medio planeta, después de que marcase nueve goles en un partido. Y lo hizo, nada más y nada menos, en un partido del Mundial sub20.

Del Salzburgo al Borussia Dortmund y de ahí al estrellato. En los últimos meses, Haaland ha sido colocado en la órbita de todo equipo grande que se precie. Pero es el Real Madrid el que parece no solo estar más interesado, sino también el que más y mejor ha captado la atención del ariete.

Futuro nórdico

Kylian Mbappé es el objetivo número uno. Camavinga gusta y cada vez más. Y cerrando el podio de favoritos para vestir la elástica blanca a partir de la próxima temporada también está Haaland. Por el momento, el noruego siempre ha mantenido que tiene contrato hasta 2024 con el Dortmund y que su deseo es cumplirlo. Pero la tentación de poder jugar y triunfar en el Real Madrid es grande.

Los próximos meses serán cruciales para la resolución del culebrón. El propio Mino Raiola confirmó hace unos meses que el delantero no se iba a mover del Signal Iduna Park, pero antes el representante italiano ya dijo que su intención era poder llevar muy pronto a alguno de sus futbolistas hasta el Santiago Bernabéu. ¿Será Haaland en 2021?

