Modric: "¿Renovar? Me gustaría quedarme en el Real Madrid, pero soy consciente de mi edad"

Modric quiere seguir en el Real Madrid. Lo ha repetido en diversas ocasiones y durante su última comparecencia ha mantenido la misma postura. El croata sabe que tiene cierta veteranía y que en el equipo merengue hay que jugar al máximo nivel. Por ello, el centrocampista ha subrayado que seguirá en la capital si sigue siendo importante en las rotaciones de Zinedine Zidane.

El capitán del combinado croata ha comparado su situación en la selección con el papel que tiene en el Real Madrid. "Es lo mismo", ha asegurado Modric cuando le han preguntado sobre su futuro y renovación en la entidad merengue. "Voy partido a partido, y luego veremos qué pasa", ha indicado.

Modric ha querido recalcar que "por supuesto" que quiere seguir en el equipo blanco, pero sabe de las dificultades a las que se enfrenta. "Me gustaría quedarme en el Real Madrid. Sin embargo, soy consciente de que tengo cierta edad y el club tiene que aportar lo mejor para todos nosotros".

Modric conduce el balón

¿Qué debe pasar para que siga en el club de Chamartín? "Mientras sienta que soy una parte importante del Real Madrid, me gustaría quedarme", ha confirmado Luka Modric. "Cuando ese ya no sea el caso, buscaré nuevos desafíos". Eso sí, "ese tema aún no está en la agenda", aseguró Modric en la última rueda de prensa.

Modric termina contrato con la entidad capitalina la próxima temporada. 2021 es el límite de su contrato y, por el momento, no se ha detallado si seguirá o no en el Real Madrid. Como él mismo ha explicado, una de las claves para saber su continuidad es la de su estado físico. El centrocampista es titular con Zidane salvo excepción, pero hay competencia presionando y cualquier bajón a nivel de rendimiento le llevaría al banquillo.

8 años vistiendo orgulloso la camiseta del @realmadrid ⚽️🙏❤️ pic.twitter.com/qJOZ8f7iHr — Luka Modrić (@lukamodric10) August 27, 2020

Pone fácil continuar

Sin embargo, esta temporada está rindiendo a gran nivel y ha puesto fácil su renovación con el club madrileño. Tiene 35 años y su intención es jugar dos o tres temporadas más. Ya hace unos días, durante una entrevista, repitió unas palabras muy similares.

"Claro, me gustaría seguir en el Real Madrid, pero no depende solo de mí. Depende de lo que quiere el club. Me siento bien y puedo todavía ser importante en el Real Madrid, tengo fútbol para ello. Pero depende de lo que quiere el club, el entrenador... de si me ven importante o no. Mi deseo es terminar mi carrera en el Real Madrid y si es posible renovar, pero no quiere ser ningún problema para el club o para el entrenador", espetó.

Sea cual sea la decisión final, todo será pactado. La relación entre el Real Madrid y Luka Modric es perfecta y no existen tiranteces como puede ocurrir con las grandes estrellas. El jugador ha dejado claro que lo que acabe sucediendo será previo a un acuerdo entre ambas partes.

