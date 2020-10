Casemiro defiende a Vinicius y Rodrygo tras su auge en el Real Madrid

La presencia del Real Madrid en la selección brasileña va en aumento. Actualmente cuenta con un representante como Casemiro en la convocatoria habitual de Tite, aunque también acostumbra a acudir Marcelo cuando las lesiones se lo permiten. Sin embargo, en el futuro ese número de representación puede crecer gracias a Vinicius y Rodrygo.

Los dos jóvenes madridistas son las perlas del futuro del país. Así lo demostraron en las ligas nacionales y, tras su fichaje por el club merengue, han confirmado que la apuesta realizada fue acertada. Forman parte del esquema habitual de Zidane y, bien desde el banquillo o con una titularidad, acostumbran a tener minutos. Por ello, su relevancia en Brasil y en una selección brasileña a corto plazo ya es tema de debate.

Durante la última rueda de prensa de la selección, Casemiro tuvo que hacer frente a varias cuestiones sobre sus compañeros del Real Madrid. Y el centrocampista, uno de los referentes tanto en el vestuario como sobre el césped, no ha dudado en sacar la cara por sus compatriotas.

Casemiro ha destacado que Rodrygo, el último en llegar al conjunto de la capital, "tiene una calidad inmensa". Y respecto a Vinicius, con mayor presión por diferentes circunstancias, ha dejado claro que no le ve tenso por no ir convocado con el combinado nacional. "Claro que quiere estar en la selección, pero no le veo frustrado", ha asegurado el brasileño. Es más, ha llegado a afirmar que le ve "con más ganas" de trabajar para poder recibir la llamada.

Además, el mediocentro ha mostrado su disgusto por no poder jugar con público, pero ha defendido los protocolos debido a que hay "vidas en riesgo". "Como dicen en España, eso es lo que hay", ha subrayado.

Esta temporada tanto Vinicius como Rodrygo han contado para Zidane. El segundo acumula dos participaciones, 91 minutos en total y una asistencia. Vinicius, por su parte, ha acumulado algo más de protagonismo con Zidane. Y es que el atacante suma más de 190 minutos de juego y dos goles fundamentales para llevar al equipo a lo más alto de la clasificación.

El duelo Vinicius-Rodrygo

Los dos son jóvenes, brasileños, atacantes y apuestas del Real Madrid. Por todo ello se les tiende a comparar constantemente. El debate no es nuevo y ya hace unos meses el propio Casemiro dio su opinión sobre el asunto. El centrocampista explicó que esa competitividad por ganar minutos beneficiaba al Real Madrid y restó presión a los precoces talentos.

"Es joven y tenemos que empezar por ahí. Tiene dieciocho años y no tenemos que poner tanta presión sobre el chaval. Se nota que tiene calidad y la 'pelea' entre Vinicius y Rodrygo es importante para el Real Madrid. Eso es el fútbol y eso es el Real Madrid, hay que estar siempre peleando por el puesto. Aquí están los mejores. Vinicius el año pasado fue uno de nuestros mejores jugadores, este año Rodrygo lo está haciendo muy bien. Es el fútbol", subrayó.

