Pogba: "Sería un sueño jugar en el Real Madrid"

Paul Pogba sigue suspirando por el Real Madrid. El juagdor del Manchester United fue el más dolido del trío que llegaron a formar el jugador y los dos clubes implicados en una operación que terminaría con el futbolista galo vestido de blanco y presentado en el Santiago Bernabéu ante miles de aficionados, una operación que se terminó truncando.

Sin embargo, el centrocampista francés no ha perdido la esperanza y no esconde su deseo de jugar en el Real Madrid. El futbolista del Manchester United ha aprovechado una nueva convocatoria de la selección francesa para confirmar que el encantaría estar a las órdenes de Zinedine Zidane y con la camiseta del equipo madridista. Para él sería un sueño hecho realidad y por eso no ha descartado que quizás algún día lo pueda cumplir.

Para quien también sería una gran noticia sería para Zinedine Zidane, ya que el técnico galo estaría encantando de recibir a su compatriota al que considera un jugador diferencial y un auténtico líder del centro del campo, con un enorme despliegue físico y que además tiene gol y carisma, condiciones muy demandadas para un equipo de primer nivel como el Real Madrid.

Pogba anota un gol de falta Twitter (@paulpogba)

Por ello, Pogba no cierra la puerta y le muestra al conjunto blanco y a su entrenador que sigue estando dispuesto: "¿Zidane? Se han dicho muchas cosas. ¿Qué puedo decir? Claro, a todos los jugadores les encantaría jugar en el Real Madrid. Sería seguramente un sueño. Es un sueño para mí y por qué no algún día. Como he dicho antes, estoy en el United y amo mi club. Voy a dar todo ahora para disfrutar aquí y devolver al club donde se merece".

Sin embargo, hoy por hoy, Pogba sigue siendo jugador de un Manchester United que sueña con resurgir de sus cenizas, unas cenizas que amenazan ya con parecerse a las de Pompeya. Desde la salida de 'Sir' Alex Ferguson, el equipo no ha vuelto a ser el mismo y dejando a escapar jugadores de la talla de Pogba seguramente daría otro pasito atrás en su reconstrucción.

Una renovación parada

De esta forma, la renovación del jugador francés con los red devils podría estar más cerca, a pesar de que Pogba tiene claro que su objetivo, antes de que se pasen los mejores años de su carrera deportiva, es intentar por todos los medios que sean, fichar por el Real Madrid.

Pogba en un partido de Europa League con el Manchester United Twitter (@paulpogba)

No obstante, Pogba ha asegurado que él todavía no se ha sentado a hablar con nadie y que todo lo que se ha contado sobre su renovación no es cierto, ya que por el momento está centrado en jugar y volver a recuperar su fútbol y su gran nivel tras superar una época de rumores y lesiones.

"Han hablado mucho pero yo no. Prefiero concentrarme en el juego y en mi regreso sobre todo. No he hablado con Ed Woodward, vicepresidente ejecutivo del United. No hemos hablado de renovación. Ahora estoy aquí y solo pienso en volver a mi mejor forma. Imagino que llegará un momento en que el club vendrá a hablar conmigo y quizá proponerme algo, o no. Por ahora no hay nada y no puedo hablar de algo que desconozco. Pienso sobre todo en mí, en volver a disfrutar".

