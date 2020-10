Bale esperó para marcharse del Madrid: "Ha tenido ofertas, pero el Tottenham era lo correcto"

Gareth Bale ya disfruta de la vida en la Premier League. El jugador galés cerró su cesión por una temporada al Tottenham y puso punto y final a su etapa en el Real Madrid. Un punto al que ambas partes querían llegar. Sin embargo, el delantero pudo marcharse antes de lo que lo hizo como ha comentado una de las personas que mejor le conoce.

El agente del atacante, Jonathan Barnett, ha explicado que existieron otras ofertas que no terminaron de convencer como lo hizo el Tottenham. Además, ha subrayado que no era cuestión de dinero y que su etapa en el Real Madrid estaba completamente acabada después de que las conversaciones quedaran en punto muerto.

El nuevo equipo de Bale "tenía que ser un lugar al que quisiera ir" porque, "para él no se trataba de dinero", ha confesado en Sky Sports. "Si iba a ir a algún lugar, tenía que ser un lugar que disfrutara". Es por ello que, pese a tener otras opciones encima de la mesa, aguantaron hasta que llegó Mourinho. "Ha tenido ofertas y no era lo adecuado para él. Cuando el Tottenham llamó a la puerta, era lo correcto", ha subrayado Barnett.

Bale, según confiesa su representante, "lo ha pasado mal" y "ahora se va a divertir" porque "merece ser feliz". Y es que su relación con el Real Madrid "no iba a ir a ninguna parte". Es más, estaban en "un punto muerto" y estaban sucediendo cosas "en ambos lados" que no terminaban de gustar.

Finalmente se decidió cerrar esta etapa con la cesión al Tottenham. Una operación que llegó al mismo tiempo que el traspaso de Reguilón, lateral estrella tras su temporada en el Sevilla y que había aumentado notablemente su valor en el mercado. Como ya confirmó hace días el propio jugador, su vida es completamente distinta ahora.

"Solo quiero jugar al fútbol, eso es todo lo que puedo hacer y todo lo demás, todo lo que se diga desde fuera, escapa a mi control. Como he dicho no me arrepiento de lo que he hecho, diga lo que diga quién sea, porque eso ya es cosa suya. Sé lo que pienso de mí mismo y mi familia sabe muy bien quién soy, eso es todo lo que me preocupa", llegó a asegurar.

El debut de Bale

El jugador se marchó del Real Madrid con problemas físicos que acumulaba de su estancia con la selección galesa. Y cuando se unió al Tottenham, los médicos del club inglés confirmaron las molestias. Unas dolencias que han retrasado el debut de Bale con el cuadro británico y que, sin embargo, podría adelantarse.

En un primer momento se marcó un espacio de un mes para que Bale se recuperara. Pero el buen estado anímico del jugador, según han apuntado desde el propio Tottenham puede ayudar a que el delantero regrese antes de lo previsto a las órdenes de Mourinho.

