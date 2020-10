Benzema: "Cambié mi juego porque estaba Cristiano para meter el triple de goles que yo"

No es amigo de entrevistas, pero Karim Benzema habla en Universo Valdano y lo hace después de marcar su gol número 250 con el Real Madrid. El delantero ha hablado desde sus inicios en el mundo del fútbol, a su paso por el Olympique de Lyon, fichaje por el Real Madrid, así como del presente y de nombres propios como los de Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo.

Pocas entrevistas

"Más que antes, hace mucho que estoy en Madrid, pero es que para mí es que lo importante es el campo. Esto menos".

Sus comienzos

"En mi pueblo era como todo el mundo, yo he tenido una vida corriente. Jugaba al fútbol con muchos niños en la calle, ahí di mis primeros toques. En ese ámbito se aprende mucho, porque hay mucha gente y sólo un balón".

Karim Benzema, durante el calentamiento previo al encuentro frente al Real Valladolid REUTERS

Familia

"Tengo nueve hermanos, cuatro hombres y cinco mujeres. Hay varios que intentaron ser futbolistas, dos, pero hay mucho sacrificio para llegar hasta aquí y ellos no querían eso. Ambos eran delanteros, un poco diferentes a mí. Hasta los 14 ó 15 años yo jugaba al fútbol sin pensar que iba a ser profesional, a partir de esa edad tuve un entrenador que me motivó mucho, muchísimo, me dio confianza y me hizo crecer. Me decía "tienes talento, pero también tienes que correr". Y fui aprendiendo. A partir de ese entrenador di el salto y a los 17 llegué al fútbol profesional".

Cultura

"Mis padres me enseñaron a respetar siempre a la gente. Si hay un mayor, sea hombre o mujer, te callas y escuchas. Aprendí esa autoridad. Yo no he cambiado con respecto a la vida que tenía antes, sigo siendo Karim y cuando puedo ir a Francia, vuelvo".

Fichaje por el Lyon

"Tenía 8 años... Con esa edad empecé y ya entrenaba tres o cuatro días a la semana. Jugaba hasta con mi madre, la decía que se pusiese en la portería y chutaba. Y eso que a ella no le gusta mucho el fútbol, pero estaba conmigo. Nunca le ha gustado ver mi fútbol en directo, se veía los partidos repetidos, más tranquila. Me siento muy orgulloso de mi familia. Mi madre siempre estaba de mi lado y mi padre al contrario, no contra mí para hacerme daño, pero me exigía para que llegase al máximo. Él siempre quería que yo metiese goles, para él el fútbol eran goles, pero ahora puedo hablar con él de este deporte, porque entiende lo que hago en el campo. Todo el mundo tiene talento, algunos más, otros menos... Pero lo que marca la diferencia al final son los sacrificios. Yo estaba centrado. A veces era suplente, otras estaba desconvocado, pero yo seguía trabajando. En el Lyon pensaba 'son muy buenos', pero no Ronaldo. Trabajé, trabajé, trabajé y al final uno se lesionó, me dieron la oportundiad. Y me asenté".

Karim Benzema protege el balón de un jugador de la Real Sociedad REUTERS

Críticas por su fútbol

"Este deporte ha cambiado mucho. La gente piensa que un delantero tiene que meter goles y sí, vale, pero si un día al delantero no le entra... Eso es un problema. Es mejor saber hacer más cosas, tener más registros. Yo miro a Ronaldo Nazario, la gente se piensa que él solo metía goles pero no, sabía hacer de todo. Para mí es un modelo, como lo es Zidane. Si yo meto un gol pero no toco el balón en 90 minutos... No voy a decir que no sirvo para nada pero me gusta llegar a casa contento de mi partido y yo con mi juego quiero mostrar otras cosas de los delanteros. Es difícil, pero poco a poco estoy en ello".

Posición

"¿Qué es un 9? ¿Qué es un 10? Dime. Yo creo que soy un jugador que tiene un poco de todo. Me gusta el juego rápido, toques, movimiento...".

Ronaldo

"Empecé a ver fútbol por él. Intentaba imitarle, pero es imposible porque no hay nadie como él. Su manera de regatear, de tirar...".

Llegada al Madrid

"Estaba con mis amigos y me dijeron "tienes que venir, está Florentino". Le saludé y me dijo que si tenía su palabra para firmar. Le dije que sí, claro. En el Lyon era el niño mimado y no estaba mentalizado para jugar en el Madrid. Miras al vestuario y son los mejores. Si no te sientes bien fuera del campo es complicado rendir dentro. Yo llegué muy joven y no sabía de verdad lo que es este club, pensaba que veía para salir al campo y ya, pero no, esto es todo un estilo de vida. Quedarte con 20 años solo en Madrid es duro. El Lyon y el Madrid son dos mundos diferentes".

Presentación de Benzema con el Real Madrid

Cristiano Ronaldo

"Me hablaba mucho, porque sabía francés. Me decía que cualquier cosa que necesitase se lo dijese, pero a mí me costaba abrirme. Yo con el paso de los años he ido cambiando mi juego, porque estaba Cristiano para meter los goles. Jugaba con él. En el Lyon iba a marcar goles... Ahora toco más el balón. Porque claro, tenía un chico al lado que metía como el triple de los goles que metía yo, así que tocaba adaptarse".

Idioma

"Tardé como dos años y medio. Soy un chico reservado y reconozco que fue difícil".

Su fútbol

"He cambiado con el tiempo y la gente ya empieza a entener que soy un delantero moderno, que puede participar y hacer muchas cosas en el campo".

