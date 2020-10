Asensio, baja en el entrenamiento del Real Madrid por una faringitis

El Real Madrid continúa trabajando en Valdebebas con la ausencia de los internacionales -consulta aquí la agenda de los futbolistas con sus selecciones durante el parón- y este miércoles llega con noticia por la ausencia de Marco Asensio. No han saltado las alarmas y es que el futbolista mallorquín está aquejado de una faringitis, por lo que los servicios médicos del club le han aconsejado que se quede en su domicilio.

Los que sí estuvieron en la Ciudad Real Madrid para la sesión matinal fueron el resto de jugadores disponibles, así como los futbolistas que ocupan plaza en la enfermería del equipo blanco. Hazard, Odriozola y Mariano se quedaron en el interior de las instalaciones trabajando, ya que Kroos ha puesto rumbo a la concentración de la selección de Alemania pese a que todavía no tiene el alta médica.

También continuó con su particular proceso de recuperación un Dani Carvajal que se lesionó en el entrenamiento del pasado viernes, antes de visitar al Levante. Una baja sensible, no solo porque después se conociese que Álvaro Odriozola, el otro lateral derecho de la plantilla, se había lesionado; sino porque el de Leganés estará dos meses alejado de los terrenos de juego.

Eder Militao, junto a Grégory Dupont en un entrenamiento del Real Madrid

La buena noticia de la sesión la volvió a poner un Eder Militao que volvió a saltar al césped para hacer carrera continúa, un ejercicio que ya ha repetido en los dos entrenamientos que se han llevado a cabo esta semana. Hay que recordar que el central brasileño todavía no ha debutado esta temporada porque, durante el único amistoso de los de Zidane, sufrió un golpe.

Trabajo diario

El entrenamiento de este miércoles 7 de octubre comenzó con ejercicios de calentamiento y prevención. Después, los futbolistas del Real Madrid practicaron la circulación de balón, la presión y las posesiones largas con finalización en porterías pequeñas. Los jugadores blancos también disputaron un partido a dos toques en un campo de reducidas dimensiones. Para finalizar, llevaron a cabo centros y remates a portería.

Por otro lado, los pupilos de Zinedine Zidane pasaron por una nueva prueba de coronavirus después de que se detectase el positivo de Andriy Lunin a su llegada a la concentración de la selección de Ucrania. Felizmente, todos los jugadores que no han sido llamados por sus respectivos combinados nacionales han dado negativo en los test. Este jueves habrá nuevo entrenamiento y el próximo partido del equipo blanco es el fin de semana del 17-18 de octubre frente al Cádiz.

