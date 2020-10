Vinicius: "Mi mayor deseo es ganar el triplete con el Real Madrid"

Vinicius Júnior está de dulce. El futbolista brasileño marcó el gol de la victoria contra el Valladolid y también volvió a ver puerta en el siguiente partido contra el Levante. El extremo se ha quedado en la capital española para continuar los entrenamientos, mientras los internacionales acuden a las llamadas de sus selecciones.

El brasileño ha sido el protagonista del espacio Real Madrid Conecta en la televisión del club. Vinicius ha hablado del momento dulce por el que atraviesa, así como del cambio de su dorsal, ya que ha dejado el '25' para poner a su espalda el '20' después de que Asensio se haya decidido por heredar el '11' de Bale.

El futbolista que llegó desde el Flamengo apenas cumplida la mayoría de edad también ha hablado de su especial conexión con Benzema y de la relación que mantiene con el míster, con Zidane. Además, ha querido avisar al madridismo de que su gran objetivo es conquistar el triplete con el equipo blanco.

Momento dulce

"Sí, estoy muy bien, muy contento con mi momento y el del equipo. Hay que seguir trabajando y mejorando porque esta temporada es un poco diferente, solo jugamos un amistoso y nos cuesta un poco arrancar. Cuando todos vuelvan de la selección estaremos mejor para poner al Madrid en el top".

Gol al Levante

"Controlé el balón muy bien y tuve tiempo para pensar y colocarla. La puse donde quería y puse al Madrid 1-0 y luego ganamos el partido, que es lo más importante".

Vinicius celebra su gol al Levante REUTERS

Su evolución

"Llegué con 18 años y solo había jugado uno en Brasil. Todo era nuevo y ahora sigo aprendiendo, aunque ahora soy otro jugador. La gente del Madrid siempre me ayuda y me habla muy claro sobre lo que puedo mejorar".

Estilo personal

"Yo no tengo miedo de perder el balón y voy a seguir siempre así para que la gente crea en mí. Mi atrevimiento ayuda al equipo cuando vamos perdiendo o empatando".

Centrado en el trabajo

"Detrás de todo hay mucho trabajo, no solo en el club sino en casa, con la alimentación y el descanso para dar mi mejor versión en el equipo. Espero seguir mejorando en todos los aspectos".

Benzema, un referente

"Karim es mi ídolo, en un honor jugar con él. Hablamos de qué puedo mejorar y qué me puede ayudar él. Desde mi llegada me ayudó aunque no me conocía y ahora sigue así, me dice que esté tranquilo y elija mejor la jugada para ayudarle a él y al equipo. Es uno de los mejores jugadores que he visto y sé que me puede ayudar mucho. ¿Quién dará más asistencias a quién? Buena pregunta. Tenemos que darnos tiempo y ver cuántos partidos vamos a jugar juntos. A final de temporada podremos responder a esta pregunta".

Compañeros en el Madrid

"Es un sueño jugar con Karim y con todos los jugadores que están aquí, y en el Madrid. Aprovecho al máximo todos mis momentos con ellos y yo les escucho siempre. Ellos saben que lo hago y que aprendo de ellos".

Zidane

"Es un honor trabajar con Zidane. Habla mucho con nosotros, es muy claro y da minutos a todos los jugadores. Tienen a la plantilla tranquila porque todos sabemos que vamos a jugar".

Vinicius controlando el balón LALIGA

Cambio de dorsal

"Debuté en el Flamengo con este número y me dio suerte. Pude cambiar de dorsal y cogí el 20 de Asensio que pasó al 11. Ha sido una suerte para mí".

Clásico sin público

"Sí, todo es muy raro, pero tenemos que estar más concentrados si cabe, y atentos porque es un partido que puede definir La Liga como la temporada pasada. Sabemos que la gente nos va a dar energía desde casa y va a estar en nuestra cabeza y corazón para que podamos ganar por ellos".

Su sueño

"Mi mayor deseo es ganar el triplete. Nadie lo ha conseguido y lo tenemos en nuestra cabeza y nuestro corazón".

