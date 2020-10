Modric: "Me gustaría seguir en el Real Madrid y terminar mi carrera aquí"

Emocionante entrevista la que ha concedido Luka Modric a El Partidazo de la Cadena COPE. El centrocampista croata ha hablado durante la primera parte de capítulos de cuando era un niño, de la guerra, pero después ha mirado al presente y al futuro. Ha repasado su relación con algunos compañeros o entrenadores y ha dejado claro que su deseo es renovar con el Real Madrid.

Gareth Bale

"Con Gareth llevo mucho tiempo, casi toda mi carrera profesional. Cuatro años en el Tottenham y siete aquí. Es un tío espectacular, muy tímido, tiene un carácter parecido al mío. Lo que se habla de él para mí no es justo. A lo mejor lo juzgan por los últimos años, pero lo que ha hecho en el Real Madrid es impresionante. Para mí siempre será recordado como un jugador que ha hecho mucho por el club. Se hablan muchas cosas, pero él nunca ha tenido problemas con nadie. Él hablaba español, por ejemplo. No daba entrevistas, pero bromeaba en el vestuario, aunque hablaba poquito. Ahora olvidan lo que ha hecho, pero cuando pase mucho tiempo se darán cuenta de que era un jugador increíble para el Real Madrid".

Pena por Bale

"No, cada uno tiene su comportamiento. Cada uno lo transmite por fuera de una manera. No se asociaba mucho, pero en el vestuario estaba bien. Me da pena que todo lo que ha hecho se olvide por lo que ha pasado en el último año o año y medio".

José Mourinho

"Fue muy clave para mi fichaje por el Real Madrid. Es una pena que solo estuve un año con él. Es un grandísimo entrenador. Era muy importante para mí, apostó mucho porque yo estuviese en el Real Madrid y estaré siempre agradecido con él. Es duro y fuerte, pero iba siempre de frente. Me gustan estas personas honestas. Yo tenía muy buena relación con él. Mi única pena es que no se hubiese quedado más años, haber jugado más años con él".

José Mourinho, durante el Tottenham - Chelsea de la Copa de la Liga Reuters

Carlo Ancelotti

"Con Ancelotti tuve una buena relación. Es un entrenador espectacular y como entrenador aún mejor. Tuvimos dos años exitosos con él. Ganamos Champions y Copa, jugábamos un buen fútbol. A veces todavía hablamos".

Rafa Benítez

"No todos los entrenadores llegan a un equipo y tienen éxito. Él no lo tuvo. No tuve problemas con él, fue algo puntual en un entrenamiento. No nos llevamos mal".

Zinedine Zidane

"Zizou es un entrenador top. Lo que ha hecho con nosotros en los últimos años es algo irrepetible. Hay gente que todavía no le aprecia como entrenador y todo lo que ha hecho. Siempre le cuestionan, se habla de muchas cosas, pero él es uno de los mejores".

Zidane, dando órdenes desde la banda a sus jugadores LALIGA

Zidane, perfecto

"Cuando escuchas a la gente hablando por tele o por radio siempre escuchas críticas. Siempre se puede criticar si son críticas constructivas, pero algunas no tienen sentido. Zizou es espectacular, tiene las ideas claras y tiene una forma de ser que encaja muy bien con los jugadores. Es el entrenador ideal para el Real Madrid, puede seguir muchos años más. Puede ser como Ferguson en el United o Wenger en el Arsenal".

Críticas al Madrid

"Cuando se habla del Madrid, se vende mucho. Para mal o para bien. A veces se critica mucho al Real Madrid. Para mí no está bien. Hay quejas sobre que el VAR ayuda al Real Madrid, pero que me digan una decisión que no sea acertada a favor nuestro. Las decisiones han sido correctas y se le critica. El VAR hace el fútbol más justo. Es cierto que se puede mejorar y que debe mejorar, pero con él es más justo el fútbol".

El VAR y el Madrid

"Cuando actúa el VAR contra el Madrid o cuando se equivocan los árbitros contra nosotros, no se hablaba tanto. Y por eso te digo que todo lo que habla del Madrid y se critica al VAR es algo que no entendemos. A mí no me gusta hablar de los árbitros o del VAR, porque ellos intentan hacerlo lo mejor posible, pero creo que se tiene que ajustar bastante. Pero esto de que el VAR ayuda al Madrid no es cierto".

¿Quiere renovar?

"Claro, me gustaría seguir en el Real Madrid, pero no depende solo de mí. Depende de lo que quiere el club. Me siento bien y puedo todavía ser importante en el Real Madrid, tengo fútbol para ello. Pero depende de lo que quiere el club, el entrenador... de si me ven importante o no. Mi deseo es terminar mi carrera en el Real Madrid y si es posible renovar, pero no quiere ser ningún problema para el club o para el entrenador. Tenía y tengo buena relación con el club y sé que vamos a llegar a un acuerdo, sea para renovar o para irme a otro sitio. Pero me siento como en casa y si la pregunta es si quiero renovar, la respuesta es sí".

Modric disputa un balón durante el partido entre el Manchester City y el Real Madrid Reuters

¿Habrá oferta?

"No lo sé... No lo sé. No me gusta hablar de hipótesis".

¿Conversación con Florentino?

"El presi va a nuestros partidos, pero no hablamos de estas cosas -risas-".

Situación de Hazard

"No es una situación cómoda para él. Él ha llegado para demostrar que es uno de los mejores del mundo y estoy seguro de que lo va a demostrar. Ojalá evite lesiones y cosas que han pasado desde que ha llegado. Pero él va a ser importante, las lesiones le pararon. Es una pena porque nos ayudaría mucho y le necesitamos. Va a demostrar el porqué el Madrid pagó tanto por él".

¿Vinicius marca en los entrenamientos?

"Sí, sí. Y lo ha demostrado el otro día. Marcó un golazo. Tiene un talento en enorme Vini. Tiene que trabajar y trabajar en sus cosas".

Vini vs. Ansu

"Él no tiene que mirar a nadie, tiene que centrarse en sí mismo y mejorar. Mejorar. Tiene un talento impresionante y lo va a demostrar con partidos".

Messi se queda

"Es un plus para mí que se haya quedado. No hemos hablado de este tema en el vestuario, pero yo me alegro de que se haya quedado. A nosotros nos gusta competir contra el Barcelona y contra él".

Muchas ofertas

"Hablé con entrenadores y con dueños de estos equipos, pero cuando llamó el Real Madrid yo solo quería jugar en el Real Madrid. Para mí era solo el Real Madrid y quería jugar en el Real Madrid. No fue un transfer fácil, tardó mucho, hasta los últimos días del mercado. Pero gracias a Dios pasó".

Modric se ejercita con balón

¿Es un líder?

"Me cuesta hablar de mí. Pero puedo decir que sí. Hay líderes que tienen una forma de ser, que son líderes por voz, por grito, ejemplo... Yo tengo estas cosas en mí. Soy un líder con ejemplo. Siempre quiero dar ejemplo y que puedan seguir un camino perfecto. Pero creo que es una pregunta para mis compañeros o entrenadores".

¿Dónde vivirá tras retirarse?

"Hablando con mi mujer y mis niños, nos encanta Madrid. Igual nos quedamos aquí cuando acabe mi carrera. Pero ya veremos. Ahora mismo la decisión es Madrid".

¿Qué hará ahora?

"Suelo acostarme tarde, pero hoy como he viajado me voy a la cama directo porque estoy cansado. Mañana como tengo la tarde libre puedo dormir bastante".

Fan de Netflix

"Hay muchas series... En Netflix he visto de Playbook. También Shutter, os la recomiendo".

Ramos y los penaltis

"Yo prefiero que los tiré él porque lo hace muy bien. Creo que el último que ha fallado fue ante Croacia en la Eurocopa de 2016".

¿Futuro como entrenador?

"Uff. Es difícil, me gustaría terminar y después ver si sigo ese curso. El fútbol es mi vida, pero no sé en qué manera y en qué rol. Me quedan todavía unos años para seguir jugando. ¿Cuántos años? Dos, tres... No sé -risas-. Que me sienta bien y ya veremos".

