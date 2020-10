Mbappé sigue generando dudas en el PSG: "Espero que no se vaya al Real Madrid el año que viene"

Ander Herrera, futbolista del Paris Saint-Germain, pasó los micrófonos de El Larguero de Cadena SER tras el cierre del mercado de fichajes. El centrocampista español habló largo y tendido de los principales nombres que han sido protagonistas este verano y los nombres que colocan en la órbita del Real Madrid, entre ellos su actual compañero Kylian Mbappé.

Herrera mostró la cara que ponen todos cuando en París se oye hablar del interés del Real Madrid en Mbappé: "Espero que no se vaya al Real Madrid el año que viene", se limitó a decir. Aunque el ex de Athletic y United será consciente de los rumores que apuntaban hace semanas que el delantero francés ya había comunicado al PSG su intención de irse a final de temporada.

De Mbappé habló también sobre su forma de jugar en el campo: "Aunque juegue de 9 siempre se deja caer a la banda izquierda, como Benzema. Partiendo desde la izquierda y encarando es imposible pararle", dijo sobre él. Mbappé termina contrato en 2022 y podría salir el verano que viene para evitar así el PSG una marcha gratis solamente un año más tarde.

Ander Herrera, en el PSG - Bayern Múnich de la final de la Champions League Reuters

Ander Herrera también fue preguntado por Eduardo Camavinga, rival suyo en la Ligue-1 y otro objetivo del Madrid para 2021: "Tiene pintaza. Tiene una personalidad impresionante. Le vi con la selección francesa. La pide todo el rato, no se esconde. Es capaz de hacer una conducción de 20 o 30 metros", dijo sobre el joven centrocampista.

Un tercer nombre relacionado con el Real Madrid, Jules Koundé, también fue elogiado por el futbolista del PSG: "Todos estamos impresionados con el nivel de Koundé y de Diego Carlos. Uno vino del Girondins y el otro del Nantes, dos equipos que no estaban ni entre los diez primeros de la Ligue 1. Eso habla del nivel", dijo del central francés y Diego Carlos, su compañero en el Sevilla.

El mercado del Barça

Sobre el otro grande de La Liga, el Barcelona, Ander Herrera analizó su verano: "Para mí la pérdida de Luis Suárez es jodida para el Barça. Y realmente no se ha sustituido con un 9 que te garantice esa cantidad de goles. Quizás es el momento de Griezmann de dar un paso adelante", dijo el español sobre el fichaje fallido de Memphis Depay.

Además, defendió a dos jugadores que conoce bien: Jordi Alba y Busquets. "Me parecían injustas las críticas que estaban recibiendo Jordi Alba y Busquets. Me parecía una vergüenza que se les pusiera como culpables de la debacle ante el Bayern de Múnich", dijo sobre los dos futbolistas azulgranas.

Cavani, al United

Por último, Ander Herrera se refirió a uno de los grandes fichajes del último día de mercado: Edinson Cavani. Con él compartió vestuario el último año en el PSG y ahora pone rumbo al United, donde Ander jugó. Esto es lo que dijo: "Me pidió consejo. Le dije que es de esos equipos a los que no les puedes decir que no. La pena es que no va a poder disfrutar de los aficionados. Old Trafford es único", concluyó.