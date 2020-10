Benzema: "Me dijeron 'ven a casa, Florentino Pérez está aquí'"

Karim Benzema llegó al Real Madrid en el verano del año 2009 como uno de los actores principales de la nueva era galáctica en el club. Apuesta personal de Florentino Pérez no siempre ha tenido a la opinión pública y a la afición de su lado, pero ahora encara su duodécima temporada en el conjunto merengue en su mejor momento y convertido en uno de los cinco máximos goleadores de su historia.

Este miércoles protagoniza un nuevo episodio del programa Universo Valdano, en #Vamos de Movistar Plus, y ya se ha emitido un adelanto de lo que dice el delantero francés durante la charla con el argentino Jorge Valdano. En Valdebebas tuvo lugar el encuentro entre ambos y desde allí se descubre el lado más íntimo del futbolista.

"No estaba mentalizado en qué significa el Real Madrid, el equipo, la gente, la presión, la ciudad. Estaba solo, no hablaba español. Fue difícil, si no te sientes bien fuera del campo, dentro es muy complicado. Es lo que me pasó el primer año", afirma Karim Benzema.

Cuando estás con los colegas y se presenta en tu casa Florentino Pérez.



Este miércoles, @Benzema en #UniversoValdano pic.twitter.com/Qjm16rgBMa — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) October 6, 2020

Aquello es cosa del pasado y ahora es uno de los pesos pesados del equipo, de los más veteranos junto a los otros capitanes, Sergio Ramos y Marcelo. Pero ¿cómo se gestó su fichaje por el Real Madrid? El mismísimo Florentino Pérez acudió a la casa del delantero cuando jugaba en el Olympique de Lyon.

"Mis amigos, mi familia y mis agentes me dijeron, tienes que venir a casa. Yo les dije que no podía e insisten, tienes que venir, aquí está Florentino Pérez. Abrí la puerta y le vi. Recuerdo que él me dijo, ¿tengo tu palabra?... y yo le dije, sí sí", revela el '9' merengue ante Valdano.

Así entiende el fútbol

Benzema ha sido durante años un incomprendido. Muchos no entendían el porqué siendo un delantero centro no marcaba tantos goles como otros en su misma demarcación. Pero es que Karim es mucho más que un killer, que un '9', es un delantero total, un futbolista total.

"El delantero tiene que saber hacer muchas cosas, no solo meter goles. Yo puedo meter un gol, pero si no toco el balón en noventa minutos, eso es un problema", comenta un Benzema que ya después de marcar su gol número 250 con el Real Madrid, el pasado domingo frente al Levante, volvió a reivindicar su manera de ver el fútbol y su rol en el campo.

Karim Benzema celebra su gol número 250 con el Real Madrid

"Me siento muy feliz y muy orgulloso de mis goles. También de las jugadas en este tiempo en el club, porque para mí es un honor y voy a trabajar para continuar metiendo goles. La gente ve el fútbol diferente y hay muchos que solo ven los goles, pero hay más cosas como los movimientos o los pases de balón. Yo soy un delantero que puede meter goles también", aseguró el futbolista francés.

[Más información - Benzema: "Voy a continuar trabajando para seguir haciendo goles para el Real Madrid"]