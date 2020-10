¿Por qué Vinicius ha cambiado su nombre y el dorsal en su camiseta del Real Madrid?

Vinicius Júnior ha recuperado la sonrisa y eso lo nota el Real Madrid. Él fue el autor del único gol del conjunto blanco frente al Valladolid y también fue el encargado de abrir el marcador durante el último encuentro liguero ante el Levante en el Estadio de La Cerámica.

Esta temporada ha traído novedades para el extremo. Y es que Vinicius ha heredado el dorsal '20', el cual hasta ahora había sido propiedad de un Asensio que se queda con el '11' que deja Bale tras haber sido cedido al Tottenham para la temporada 2020/2021.

Y no solo eso. El ex del Flamengo también ha cambiado el nombre que luce en su camiseta. Ahora lleva 'Vini Jr.' La pregunta que podría rondar la cabeza de muchos aficionados al fútbol y en especial al Real Madrid es por qué todo esto... Una cuestión a la que ha dado respuesta el propio jugador.

Vinicius no ha ocultado su alegría por el buen inicio de temporada con el conjunto que dirige Zidane. Sus dos goles le colocan como el máximo artillero del Real Madrid en lo que va de temporada. Es por eso que ha asegurado que "está feliz" por tener minutos y ha revelado, al mismo tiempo, que el curso pasado comenzó "sin confianza".

El gran objetivo del extremo brasileño es el de "aumentar el número de goles y el número de asistencias". Sobre ello ha hablado en su canal de YouTube: "La temporada pasada la comencé diferente, sin confianza, tras mucho tiempo sin jugar después de tener una lesión. Ahora soy feliz por jugar más partidos, por marcar, teniendo más confianza. Jugar siempre es importante".

El '20' de Vini

"El 20 me da un poco de suerte. En el Flamengo fui muy feliz, debuté con la camiseta 20, mi estreno en el fútbol profesional fue con este número y esta temporada he tenido la oportunidad de poder cambiar y me siento más confortable", ha comentado sobre su cambio de dorsal.

Dorsal... y nombre de su camiseta. Para esto tiene un argumento de peso y es que como él mismo dice: todo el mundo le llama Vini. "Ahora es así porque todo el mundo en Madrid me llama Vini que es más fácil", ha comentado sobre el nombre que se puede ver en sus camisetas, el de 'Vini Jr.".

Vinicius está contento, aunque también se mostró exigente después de fallar algunas ocasiones claras frente al Levante: "Estamos contentos por la victoria de hoy. Estoy contento por el gol, pero fallé una que no puedo fallar". El brasileño quiere que este sea el año de su confirmación.

