France Football presenta los primeros nominados al Balón de Oro Dream Team: 6 del Real Madrid

La revista France Football ha creado un nuevo galardón para rellenar el vacío que ella misma dejó en el universo de los galardones futbolísticos. La publicación francesa decidió no entregar el Balón de Oro en un año complicado para todo el mundo del fútbol, y por ello ha creado un nuevo premio, el Balón de Oro Dream Team.

Estos nuevos premios intentan buscar al mejor equipo de toda la historia del fútbol, puesto por puesto y línea por línea, escogiendo quienes formarán parte de este equipo de elegidos. Una decisión sorprendente para cubrir el enorme vacío que ha dejado un premio que se podría haber otorgado perfectamente y que tenía como algunos de sus candidatos a Robert Lewanodwski, Karim Benzema o Sergio Ramos.

Sin embargo, France Football decidió que este año no entregaría su premio al mejor jugador del año por primera vez desde que existe este galardón. Sí lo hará por su parte la FIFA, que entregará el premio The Best y sus respectivos premios para galardonar a los mejores de la temporada.

También lo hizo la UEFA hace tan solo unos días con motivo del sorteo de la Champions League, por lo que France Football se queda solo en una decisión que fue realmente sorprendente y polémica, teniendo en cuenta que todas las competiciones han podido reanudarse y culminarse de una u otra forma.

No obstante, ahora es tiempo de hablar del nuevo Balón de Oro Dream Team que pretende encontrar a los mejores futbolistas de la historia puesto por puesto. De esta forma, se elegirán al mejor portero, al mejor central, a los mejores laterales izquierdo y derecho, los mejores centrocampistas defensivos y ofensivos, los mejores atacantes derecho e izquierdo, y el mejor delantero centro. Una tarea sin duda nada fácil.

Este proceso ya ha echado a andar y se han dado a conocer los primeros nominados para estos premios, solo los correspondientes a la retaguardia de este equipo de leyenda, es decir, los puestos de la defensa y del portero.

Los candidatos del Real Madrid

Y entre esos candidatos se han colado seis futbolistas que han pasado por el Real Madrid, incluso algunos estando todavía en activo. El primero de ellos, en la portería, ha sido Iker Casillas. La gran leyenda de la portería blanca es uno de los favoritos para hacerse con este galardón. El meta de Móstoles tendrá, eso sí, una enorme competencia. Al puesto de mejor portero optan también Gordon Banks, Thomas Nkono, Buffon, Schmeichel, Van der Sar, Sepp Maier, Neuer, Lev Yashin y Dino Zoff.

Los siguientes jugadores nominados por parte del equipo blanco llegan en el puesto de central con la presencia de dos jugadores que incluso llegaron a compartir zaga y que juntos levantaron títulos con el equipo blanco. Uno de ellos sigue en activo y a pleno rendimiento, Sergio Ramos, y el otro levantó la última Copa del Mundo que ha ganado Italia, Fabio Cannavaro. Junto a ellos están nominados también Franco Baresi, Bobby Moore, Franz Beckenbauer, Daniel Passarella, Mathias Sammer, Marcel Desailly, Gaetano Scirea y Ronald Koeman.

Y por último, los tres últimos nominados que han vestido la camiseta del Real Madrid llegan en el puesto de lateral izquierdo. De nuevo, otro jugador que se encuentra en activo y también capitán de la primera plantilla, Marcelo. Y junto a él, su gran amigo y compatriota Roberto Carlos y el alemán Paul Breitner. Compitiendo con la tripleta merengue están Andreas Brehme, Antonio Cabrini, Giacinto Facchetti, Junior, Ruud Krol, Maldini y Nilton Santos.

