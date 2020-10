Aouar confirma que seguirá en el Olympique de Lyon esta temporada

Houssem Aouar se había convertido en uno de los nombres propios de la recta final del mercado de fichajes. El centrocampista fue vinculado durante buena parte del verano con algunos de los equipos más importantes de Europa, pero fueron unas palabras de Zinedine Zidane las que le pusieron sobre la pista del Real Madrid.

Ahora el jugador ha sido el que ha confirmado que no se moverá del Olympique de Lyon al menos hasta el próximo verano. "Siento que todavía puedo aportar a este equipo y al club. Simplemente, quería continuar la aventura con mi club de formación", dijo el futbolista después de marcar un gol en el empate frente al Marsella de la Ligue-1.

Zidane fue preguntado la pasada semana en rueda de prensa por el posible fichaje de Aouar por el Real Madrid: "No sé qué información tenéis. De este jugador no tengo ninguna duda, es un grandísimo jugador. A lo mejor algún día podría jugar en el Real Madrid, pero hoy tenemos esta plantilla y mi preocupación son los que tengo ahora. A partir del 5 ya no habrá estas preguntas".

Aouar durante un partido con el Olympique de Lyon OL

No solo el conjunto blanco sigue los pasos del centrocampista, sino que durante buena parte de la ventana de transferencias del periodo estival se habló del posible fichaje de Houssem Aouar por el Arsenal. Sin embargo, tras una información de L'Équipe los focos se colocaron sobre el Santiago Bernabéu.

Contacto Zidane-Aouar

Según el prestigioso medio francés, fue Zidane el que contactó en persona con Aouar para hablar de su situación y de un posible movimiento hacia la capital de España. A lo largo de los últimos meses, el nombre del futbolista ha sonado como posible jugador en la agenda del Real Madrid, pero finalmente ha sido él mismo el que ha declinado cualquier movimiento... por ahora.

El propio Real Madrid, en palabras de Florentino Pérez tras la conquista de La Liga 34, dejó claro que no iba a haber importantes movimientos durante el verano debido a la pandemia. Desde el club de Concha Espina se ha mantenido una política rígida y solidaria. Se negoció con los futbolistas de la plantilla que no hubiese primas por los títulos conseguidos, así como tampoco subida en concepto de las fichas.

Todo ello llevó a alcanzar un superávit en tiempos de coronavirus. El Real Madrid sí se ha movido en el mercado de fichajes, pero no para incorporar a nuevos jugadores, sino para repescar a algunos cedidos y también para vender o ceder a otros futbolistas que no tenían sitio en el actual plantel merengue.

Eso no impide que se mire al futuro y que jugadores como Aouar se tengan en cuenta para próximas temporadas. Y no solo su nombre sino también el de otros importantes futbolistas como pueden ser Mbappé, Camavinga -ambos militan en la Ligue-1 como el centrocampista del Lyon- o el delantero del Borussia Dortmund Haaland.

