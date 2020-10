Casemiro: "No puedo cambiar mi estilo de juego por tener una tarjeta"

El Real Madrid se llevó los tres puntos de vuelta a la capital después de vencer al Levante en La Cerámica. Partido en el que hubo muchos protagonistas, entre ellos un Casemiro que vio la primera amarilla muy pronto y que ya en la segunda mitad cometió una falta que los jugadores del Levante demandaron como la segunda cartulina y posterior expulsión para el brasileño.

El mediocentro habló ante los micrófonos de Realmadrid TV al finalizar el encuentro en el estadio del Villarreal, donde se jugó el choque por estar el Ciudad de Valencia encarando la recta final de sus obras de remodelación, y señaló que "son tres puntos muy importantes", que colocan a los blancos como líderes momentáneos de la clasificación, y que "el trabajo ha sido bueno y jugar contra el Levante fuera de casa siempre es duro".

"No nos podemos quejar por haber tenido poca pretemporada porque es lo que hay, pero seguimos cogiendo ritmo en una situación atípica. Poco a poco vamos mejor", continuó explicando el futbolista. El Real Madrid ha cosechado algunas críticas en el tramo inicial de la temporada, pese a que suma 10 de 12 puntos posibles en La Liga.

Casemiro golpeando al balón LALIGA

"Hay que seguir sumando", afirmó un Casemiro que fue uno de los protagonistas de la polémica por la segunda amarilla que pidieron los jugadores del Levante para él: "La posición del mediocentro defensivo implica saber jugar con una tarjeta. No puedo cambiar mi estilo de juego por algo así".

La protesta del Levante

Paco López acudió a rueda de prensa y lo hizo sin poder explicarse el porqué no le habían sacado la segunda amarilla a Casemiro ni por qué no se había visto la repetición de la acción: "De los árbitros no voy a decir nada, es lo que hay cuando jugamos contra rivales de este tipo y ya lo habéis visto".

"Lo que no sé es porque no ha habido ninguna repetición de la falta de Casemiro. Me parece extraño. A mi me pareció tarjeta, pero estamos en lo de siempre", agregó el técnico del conjunto levantinista ante los medios de comunicación, en rueda de prensa telemática.

Lo que también señaló Paco López fue que su equipo mereció "algo más". "Si contra el Madrid tienes cantidad de llegadas y no marcas lo normal es perder. Los resultados siempre son justos. Mi equipo ha merecido algo más. Por atrevimiento, por valentía, por no especular... eso no es fácil. A este Madrid es complicado hacerle daño. Pero hemos podido hacerles ocasiones. Pudimos merecer algo más. Me voy satisfecho por la predisposición del equipo, pero estamos ante un rival muy poderoso", sentenció.

El Levante se encontró con el muro de Courtois, mientras que el Real Madrid abrió la lata con gol de Vinicius y sentenció el partido con el segundo y definitivo gol de Benzema casi sobre la bocina. La polémica también estuvo patente en el encuentro por el gol anulado a Sergio Ramos por presunto fuera de juego, aunque las líneas trazadas por el VAR no acaban de convencer a nadie.

