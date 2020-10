Zidane abre a Aouar las puertas del Real Madrid: "Algún día podría jugar aquí"

Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa este sábado en la previa al partido que medirá al Levante y al Real Madrid en la jornada 5 de La Liga. La mayoría de las preguntas a las que fue sometido el técnico blanco fueron enfocadas hacia las lesiones del equipo, pero también hubo tiempo para hablar de fichajes, en concreto de uno, el de Houssem Aouar.

Y es que este viernes, L'Équipe adelantó que Aouar estaba en la agenda del Real Madrid y Zidane ya habría actuado para encarrilar para 2021 el fichaje de un futbolista muy de su gusto. Lejos de rehuir la pregunta, aunque no quiso confirmar o desmentir la información del diario francés, sí que habló bien de Aouar y dejó una frase que podría tener mucho significado.

"No sé qué información tenéis. De este jugador no tengo ninguna duda, es un grandísimo jugador. A lo mejor algún día podría jugar en el Real Madrid, pero hoy tenemos esta plantilla y mi preocupación son los que tengo ahora. A partir del 5 ya no habrá estas preguntas", respondió Zidane al ser cuestionado por su posible fichaje.

La situación de Aouar es delicada. Su futuro parecía ligado al Arsenal, pero ahora el fichaje está en punto muerto y sería muy complicado que se cerrara en los días que quedan de mercado. Su agente estaría buscando nuevo destino puesto que, de quedarse en Lyon, el jugador no jugaría en Europa esta temporada. En la Premier y otros clubes como la Juventus también se han interesado en él.

Houssem Aouar, celebrando con el Lyon Reuters

La rueda de prensa

Zidane respondió a la plaga de lesiones que sufre su equipo en el inicio de temporada con un talante optimista y defendiendo la profundidad de su plantilla, de la que dijo tiene "mucho talento pero sobre todo muchísimo corazón".

Ante las malas noticias que está recibiendo Zidane en una semana en la que ha perdido por lesión a Toni Kroos, Eden Hazard, Dani Carvajal y Álvaro Odriozola, el técnico francés sacó un trasfondo positivo para lanzar elogios a su plantilla.

"Tengo flor de estar aquí, por eso aprovecho cada día y siempre he sido positivo en mi vida, porque me ha dado mucho. Por eso no veo las cosas de forma negativa ni cuando se ponen complicadas las cosas. No nos gusta tener jugadores fuera por lesiones pero de vez en cuando nos toca, hay que aceptar la situación y no vamos a buscar excusas", explicó en rueda de prensa.

[Más información: La rueda de prensa de Zidane: "Soy positivo con Hazard"]