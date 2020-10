Quién es Víctor Chust, el canterano del Real Madrid convocado por Zidane

Zinedine Zidane dio una lista de convocados para el duelo ante el Levante plagada de bajas y con un nombre que sorprendió a la mayoría. El técnico francés, para contar con un determinado número de jugadores, llamó al canterano Víctor Chust para así completar la línea defensiva del equipo merengue.

Pero, ¿quién es Víctor Chust? Este defensa de 20 años y 1,82 metros llegó en la 2012-2013 a la cantera del Real Madrid procedente del Valencia y, desde entonces, ha ido subiendo peldaños en el filial merengue hasta entrenarse en varias ocasiones con el primer equipo y, ahora, ir convocado para el duelo de La Liga en Valencia. Aunque hay jugadores por delante de él, Chust podría protagonizar una nueva sorpresa de Zidane en sus alineaciones.

Y es que la lesión de Carvajal para los próximos dos meses, sumada a la baja de última hora de Álvaro Odriozola, ha puesto en apuros la línea defensiva del Real Madrid. Chust será ante el Levante una opción más como Nacho Fernández o Lucas Vázquez y podría seguir los pasos de Marvin o Arribas, que tuvieron minutos en la primera jornada disputada por el Real Madrid.

Desde que se sumara al Infantil B del Real Madrid, Chust por el Infantil A, los dos equipos del Cadete, lo mismo en el Juvenil y, finalmente, llegó al Castilla en 2019 hasta la actualidad. Su gran desarrollo, además, le ha permitido ser convocado para las categorías inferiores de la Selección y hasta ganar títulos con el combinado nacional.

Zidane, sin embargo, no es el único que ha visto en él talento. Ya Santiago Solari, cuando entrenaba al Castilla, le dio la oportunidad de convertirse en el líder de la defensa madridista. Y recientemente ha sido Raúl González quien, a mandos del primer filial del club, le convocó entre los 40 jugadores para participar en la Youth League que posteriormente acabaría ganándose.

Incluso el Valencia, que temporadas atrás había dejado de contar con el jugador, intentó ficharle de nuevo para su cantera. Varias ofertas que no se tuvieron en cuenta en las oficinas del Real Madrid y que han permitido que Chust siga defendiendo el escudo madridista.

Victor Chust durante un partido con el Madrid en la Youth League

Sergio Ramos, un referente

Era octubre de 2017 y probablemente Víctor Chust no sabía que, tres años después, iba a estar convocado por Zidane para un partido de La Liga. Además, compartirá tiempo con Sergio Ramos, su ídolo y referente para crecer en el mundo del fútbol.

"Desde pequeño me he fijado en Sergio Ramos. Es uno de los mejores centrales del mundo, por no decir el mejor. Es un referente en todos los sentidos, es alguien en el que te puedes reflejar. Estoy motivado por conocerle", aseguró en 2017 durante una entrevista mientras disputaba el Mundial sub17 con España.

Un estudio reciente le ha colocado entre los jugadores más prometedores del fútbol español y su evolución parece no tener límites a corto plazo.

