Mariano sigue en sus trece: rechaza ofertas para seguir en el Real Madrid

El Real Madrid da por cerrado su verano con la salida de Borja Mayoral rumbo a la Roma. En total, son 17 salidas contando con la de los cedidos del curso pasado sin hueco en el primer equipo y canteranos que han sido vendidos. Se han superado los 100 millones de euros y se ha reducido la masa salarial con marchas importantes como las de Gareth Bale y James Rodríguez, que fueron los objetivos que el club se marcó. Todo en orden, salvo en caso de un futbolista: Mariano Díaz.

De los descartes que señaló Zinedine Zidane para su equipo, el único que se ha quedado es Mariano. No porque no haya tenido sobre la mesa ofertas, que las ha tenido. Un caso que alguno no puede explicarse viendo la poca partipación en el equipo que lleva teniendo desde que volvió al Real Madrid en 2018 y que el club le ha abierto la puerta. Pero Mariano sigue convencido de que está en el sitio correcto.

Mariano es feliz en Madrid y jugando para el Real Madrid, que es el equipo de su vida. Se siente muy madridista y cada minuto que juega con la camiseta blanca le da más valor, incluso, que a ser titularísimo en otro de los equipos que han llamado a su puerta. No ha llegado una oferta que le satisfaga y ha decidido volver a pelear por las oportunidad que venga, que es consciente de que serán muy pocas.

Mariano Díaz, en el momento del gol REUTERS

El Real Madrid pagó más de 20 millones al Lyon hace dos veranos por su regreso. Cogió el '7' de Cristiano Ronaldo, pero aquella temporada las cosas no le saldrían tan bien como esperaba. Empezó jugando algunos minutos con Lopetegui casi siempre de suplente: ocho partidos (255') y solo uno de ellos de titular. La salida de Julen coincidió con el inicio de su calvario con las lesiones y apenas jugaría un partido (ante el Melilla en Copa) entre noviembre y febrero. Alguna otra lesión y los pocos minutos (346') que tuvo con Solari y Zidane fueron el resumen del resto de la campaña.

Con la vuelta de Zidane supo que no tenía hueco, pero el verano pasado se quedó. Jugaría en toda la temporada solo 84 minutos y rechazó irse en invierno. En su misma situación estaba Brahim Díaz, aunque este ya ha cogido las maletas este verano. Pero hay un momento que sigue marcado para Mariano: su gol en El Clásico pese a jugar solo un minuto. Es la oportunidad que cree que se le puede presentar esta temporada y que confía en aprovechar.

Las lesiones le han pesado en su segunda etapa en el Madrid: dos molestias musculares, unos dolores de ciática y una lesión inguinal le hicieron perderse 18 partidos en la 2018/2019. En la 2019/2020, que jugó menos todavía, se perdió 13 por tres traumatismos por contusión, un esguince de tobillo y un coágulo en la planta del pie. Y eso, si contar con otros percances como su contagio por Covid o su reciente operación de amigdalitis.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariano Díaz (@marianodiazmejia) el 13 Ago, 2020 a las 12:34 PDT

Espanyol y Benfica lo intentaron

El factor económico es otra de las claves que han pesado en el 'caso Mariano' y que este siga en el Real Madrid otra temporada. Todavía tiene cartel y al club le han llegado ofertas que luego han sido rechazas por el jugador. Ocurrió con el Espanyol la pasada temporada y con el Benfica este verano. El Madrid ya tenía un acuerdo cerrado con la entidad lisboeta (cesión + opción de compra), pero nunca llegó la luz verde desde Mariano y su entorno.

El problema está en su sueldo, de casi 5 millones netos por temporada, con contrato hasta 2023, y del que nunca ha estado dispuesto a renunciar ni un euro para jugar en otro sitio que no sea el Real Madrid. El Benfica lo intentó, ofreciéndole 2,5 'kilos' por temporada, pero Mariano se negó.

A dos días de que se cierre el mercado, su salida se da por imposible. Mariano seguirá en el Madrid, por lo menos, hasta enero. También Luka Jovic, al que ve recibir ahora la oportunidad de Zidane para redimirse. La temporada no ha empezado bien para él, alejado de la rutina del equipo por su operación. Su regreso debería estar cercano, pero es difícil esperar que su situación mejore. Pero Mariano no pierde la esperanza.

[Más información: Mbappé, Camavinga, Havertz...: cómo habría sido el Real Madrid 2020/2021 sin el coronavirus]