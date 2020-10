El Manchester United se olvida del fichaje de Luka Jovic

El Manchester United se ha olvidado por completo del fichaje de Luka Jovic. El delantero del Real Madrid se quedará a las órdenes de Zidane pese a los numerosos rumores surgidos en las últimas semanas. Es tal la dificultad de hacerse con sus servicios que en el club inglés ya buscan otras opciones para fortalecer la delantera.

Los red devils han sido uno de los equipos que más interés ha mostrado desde el principio del mercado de fichajes. Buscaban un fichaje para la delantera y los nombres se han sucedido en el tiempo. Jovic no ha sido el único tentado y desde las oficinas británicas también se ha pensado en otras estrellas como Gareth Bale o, en las últimas horas, Edison Cavani. Además, el culé Dembélé se ha sumado a esa lista de objetivos.

Las horas pasan y el mercado de fichajes está más cerca de cerrar, por lo que el equipo de la Premier League va notando la presión de no haberse hecho con los servicios de ningún delantero de referencia. Jovic no se moverá y es una idea que ni se baraja en la entidad de Mánchester, tal y como ha confirmado Fabrizio Romano, de Sky Sports. El serbio tiene certificada su continuidad en la capital española después de las últimas titularidades y de las palabras de Zidane.

"No creo que vaya a pasar. Hasta el 4 de octubre sí que puede pasar de todo, pero no puedo decir más. Lo importante es que entrenemos bien y estén todos metidos. Hasta el 4 pueden cambiar muchas cosas", zanjó el técnico francés.

La incorporación final del United es toda una incógnita. Si Jovic no abandonará el Real Madrid, desde el FC Barcelona también se ha cerrado la puerta a Dembélé, que había quedado algo tocado con la llegada de Ronald Koeman al banquillo. "Contamos con él, esperamos disfrutar de sus argumentos futbolísticos, estoy convencido que hará un gran año con nosotros", subrayaron desde la entidad blaugrana.

Jovic se queda

El delantero ha estado envuelto en numerosas noticias. Zidane no le dio minutos en el debut liguero y, pese a que el marcador se mantenía inamovible en el 0-0 inicial, el técnico francés no le dio entrada. Una gestión que dio mayor relevancia a las teorías de que Jovic no contaba para el entrenador del Real Madrid. Algo que, días después, iba a quedar completamente descartado.

Jovic celebra un gol con el Madrid Reuters

Y es que Jovic ha pasado de ser un jugador con muchas opciones de salir cedido, a un titular para Zidane. En los dos últimos partidos salió desde el inicio acompañando a Karim Benzema. Aunque todavía no haya visto portería, el serbio ha comprobado cómo su importancia en el equipo ha ido aumentando partido tras partido.

Por si fuera poco, le ha ganado la carrera por un puesto en el Real Madrid a Borja Mayoral. El canterano quería pelear, pero finalmente se acordó su cesión a la Roma. El ex del Levante estará dos temporadas en el equipo italiano y posteriormente regresará a la capital española. Así, sumará un nuevo club en su currículum y continuará ganando experiencia en la élite del fútbol europeo.

[Más información - Jovic desafía a los rivales de Champions: presume de sus goles... ¡ante todos ellos!]